مربط دبي يحصد 3 ذهبيات وفضيتين بختام مهرجان الجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختُتم، مساء أول من أمس، مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي «السلالة المصرية»، في نسخته الثالثة عشرة، الذي دشن موسم فروسية الشارقة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «سيف زون»، وبمشاركة 95 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة والعديد من الدول الخليجية والعربية.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وجمعة عبد الله بهارون، ممثل هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، ومحمد التوحيدي، المدير العام لمربط دبي، وعبد العزيز المرازيق، المدير التنفيذي لمربط دبي.

وكان مربط دبي للخيول العربية قد تألق بختام المهرجان، وحصد معظم ألقاب المهرجان بحصوله على 3 ذهبيات للمهرات والمهور والأفراس، من خلال «دي أميرية»، و«دي عفاف»، و«دي سكر»، وفضيتين بواسطة «دي كحايل»، و«دي حيدر»، وفاز بذهب الفحول «ناصر فانا» لمربط جاسم النقبي.