«تورش» لرئيس الدولة بطل الشوط الرئيس في افتتاح سباقات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بلقب سباق تحضيري جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس والأبرز في حفل افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء أمس الأول، والذي شهد أيضاً فوز الجواد «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بلقب الشوط السادس والأخير من سباق «الريم»، وتتويج «صاروخ» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب سباق «الزاهية» في الشوط الثالث وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأشواط الستة في أمسية الافتتاح.

وكانت بداية الحفل في الشوط الأول بسباق «بينونة» المخصص للمبتدئة لمسافة 1400 متر، إذ حلت في المركز الأول «النوار»، لعلي حداد وجاء في المركز الثاني «داريا» لصاحب السمو رئيس الدولة. وتواصلت الفرصة أمام المبتدئة في الشوط الثاني لسباق «الخبيرة» لمسافة 1400 متر والذي ذهب لقبه إلى «رانيا» لخالد خليفة النابودة، بفارق طول عن «بولريو» العائد إلى أبوظبي ريسنج.

وفي الشوط الثالث على لقب سباق «الزاهية» لمسافة 2200 متر، توج «صاروخ» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب السباق، وحل ثانياً بفارق عنق «آر بي جرينيد» لصاحب السمو رئيس الدولة. وتوج «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بلقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «تحضيري»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجاء ثانياً بفارق طول وربع، عن «داريوس دي بون» لصاحب السمو رئيس الدولة. أما في الشوط الخامس من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر فتوج باللقب «إم أتش واري» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بفارق طول وربع عن «إيه إف عذبة» لخالد النابودة.

وكان مسك الختام في الشوط السادس على لقب سباق «الريم» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتوج باللقب «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجاء ثانياً بفارق طول وربع «نيتيف إبييل» لمحمد خليفة البسطي.