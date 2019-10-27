المهيري يتوّج بلقب كأس «الاسطبلات الخاصة» للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج الفارس سعيد سالم عتيق المهيري، بلقب سباق الوثبة لملاك الاسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية الاتحاد الدولي.

ونجح الفارس سعيد المهيري في الظفر بلقب السباق الذي شهد مشاركة 78 فارساً وفارسةً، قاطعاً المسافة في زمن قدره 3:47:06 ساعات على صهوة «كازون قيصر» من اسطبلات «أس أس» بإشراف علي سلطان السبوسي، وقدم البطل مردوداً جيداً خلال السباق وتمكن من التواجد في المقدمة خلال المراحل الأربع التي شهدها السباق، حيث حل ثالثاً في المرحلة الأولى ثم قفز إلى المركز الأول، وتراجع إلى الثاني في المرحلة الثالثة ليحسم بعدها السباق وينال الصدارة عن جدارة.

وجاء في المركز الثاني الهندي هاري سنقل على صهوة «جازال بالادا» من اسطبلات العين للقدرة، في زمن قدره 3:56:28 ساعات، وتمكن من نيل المركز الثالث نهيان سعيد الحوقاني على صهوة «باصره دي بيكوت»، من اسطبلات ابن حم، بعد أن قطع المسافة في 3:57:46 ساعات، وحلت في المركز الرابع الأرجنتينية مايكليا بارولدي، على صهوة «أتش ام بيريتي» من اسطبلات ابن حم للقدرة.