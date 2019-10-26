«الوثبة» تبدأ موسم القدرة بـ«الإسطبلات الخاصة» اليوم

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تفتتح قرية الإمارات العالمية للقدرة بأبوظبي نشاط سباقات القدرة في الموسم الجديد 2019 ـ 2020 بانطلاق سباق ملاك الإسطبلات الخاصة عند السادسة والنصف صباح اليوم بمشاركة ما يقارب الـ100 فارس وفارسة، من مختلف الإسطبلات يتنافسون بقوة على 4 سيارات دفع رباعي مقدمة من قرية الوثبة العالمية، دعماً وتحفيزاً لملاك الإسطبلات الخاصة ومساهمة في تطوير رياضة الفروسية بالدولة.

وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل مع فترات راحة متباينة، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر والثالثة لمسافة 10 كلم باللون الأحمر والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم، وأن لا يزيد الحد الأدنى لنبض الحصان عن 64 نبضة في الدقيقة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول المشاركة.

موسم حافل

من جانبه أكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، أن التحضيرات اكتملت لاستقبال سباق اليوم وكل سباقات الموسم في القرية، وقال: نتوقع موسماً حافلاً من واقع الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية بشكل عام في الدولة، والدعم المتوفر من قبل القيادة الرشيدة لهذه الرياضة النبيلة، كما أن الجوائز القيمة المقدمة تشجع ملاك الخيول على التواجد المستمر في السباقات ومضاعفة الاهتمام بالخيل خاصة أن الفوز وبعيداً عن الجوائز له قيمته الكبيرة عند الملاك والفرسان.

وتمنى مسلم العامري أن يكون الموسم الجديد تأكيداً على ريادة رياضة الفروسية وتطورها المستمر.