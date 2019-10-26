«مربط دبي» يخطف الأنظار في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

سيطرت مهرات مربط دبي للخيول العربية على المراكز الثلاثة الأولى في افتتاح مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي «السلالة المصرية» بنسخته الثالثة عشرة، والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي دشن موسم فروسية الشارقة أول من أمس على أرض الصالة الرياضية المغلقة بنادي الشارقة للفروسية والسباق منظم المهرجان وبالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «سيف زون» وبمشاركة 95 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة والعديد من الدول الخليجية والعربية.

وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس «دائرة المالية المركزية بالشارقة»، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة وسلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي - مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية وجمعة عبد الله بهارون ممثل هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي.

سيطرت مهرات مربط دبي للخيول العربية على المراكز الثلاثة الأولى بالقسم الأول للشوط الأول المخصص للمهرات بعمر من سنة إلى ثلاث سنوات، بعد أن حصدت المهرة «دي أميرة» المركز الأول بمجموع 92.17 نقطة، وحلت ثانية المهرة «دي كحايله بالمركز الثاني بمجموع 91.83 نقطة والمركز الثالث للمهرة»دي فيصلية" بمجموع 91 نقطة.