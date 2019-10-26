«مارك أوف أبروفال» يظفر بلقب الشوط الرئيسي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

شهد السباق الأول في افتتاحية الموسم والذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي يوم أول من أمس برعاية «طيران الإمارات» عدداً من المفاجآت المدوية التي أطاحت بآمال الجماهير، إذ حققت خيول سيد حشيش ثنائية قوية عبر «واي أوف ويزدوم» بطل الشوط الثاني، و«مارك أوف ابروفال» بطل الشوط الرئيسي.

كما اقتنص «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لقب الشوط الرابع. وافتتح المدرب ساتيش سيمار رصيده في الانتصارات، محققاً ثنائية عبر «بارك بيتش» لـ«إتش وبي» الذي ظفر بلقب الشوط الأول، و«واي أوف ويزدوم» بطل الشوط الثاني.

«باراك بيتش» نجم الافتتاح

حقق «باراك بيتش» لـ«إتش وبي» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للعطلات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.13.34 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن الوصيف «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وحل في المركز الثالث «مامبو ميسشيف» لنقابة «فينكس للسيدات» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وفي الختام، قامت ميشال بيري مدير المبيعات في «الإمارات للعطلات» بتتويج أبطال الشوط.

«واي أوف ويزدوم» يظفر الثاني

اقتنص «واي أوف ويزدوم» لمالكه سيد حشيش لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.12.36 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «ميدلاندر» لمالكه علي حداد الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وفي الختام، قام سعيد هاريس مدير الشحن في «الإمارات للشحن الجوي» بتتويج أبطال الشوط.

«وودديتون» بطل الثالث

حقق «وودديتون» لعبد الله مناحي لقب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر برعاية «المغامرات العربية» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2.01.06 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «ملفت» لـ«الغاندي للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون. وجاء في المركز الثالث «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون. وفي الختام، قام سمير ميحتا المدير العام لـ«المغامرات العربية» بتتويج الأشواط، إذ تسلم الجائزة المدرب أحمد بن حرمش.

«سيكريت تريد» مفاجأة الرابع

ظفر «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بلقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر برعاية «emirates.com» بقيادة الفارس ساندرو بايفا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 2.07.54 دقيقة وبفارق رأس عن «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية والذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وحل ثالثاً «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، محمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات في «طيران الإمارات» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب علي راشد الرايحي وعبد الله معمر أمين الشرفا.

«مارك » بطل الرئيسي

فجر «مارك أوف ابروفال» لسيد حشيش مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية «طيران الإمارات» بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب محمود حسين، مسجلاً زمناً قدره 1.39.26 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إروين شاربي.

وجاء في المركز الثالث «مزيد» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، محمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات في «طيران الإمارات»، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة كل من المالك سيد حشيش والمدرب محمود حسين والفارس انطونيو فريزو.

«تريدس مان» مسك الختام

ظفر «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية بلقب الشوط السادس والختامي لمسافة 2000 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 2.09.32 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إيمورتالايزد» لإسطبلات «إمبلم» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي الختام، قام محمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات في «طيران الإمارات»، بتتويج الأبطال.

جائزة الترشيحات

تسببت المفاجآت الكبرى التي ضربت أشواط السباق في عدم فوز أي شخص بجائزة الأشواط الستة ولا الأشواط الخمسة، فيما تمكن شخصان من الجنسية الصومالية والسودانية من ترشيح 4 خيول فائزة ونال كل واحد منهما مبلغ 4250 درهماً لكل واحد منهما. كما لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة الأشواط الثلاثية ومسابقة «السوبر هاي فايف» ولا مسابقة «السوبر فيكتا» ولا مسابقة صاحب أكبر عدد من النقاط.