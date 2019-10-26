الهاشمي: «طيران الإمارات» تفخر برعاية سباقات «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب محمد النهاري الهاشمي، مدير مبيعات الشركات في «طيران الإمارات»، عن فخر طيران الإمارات برعاية أول سباقات موسم «ميدان» العالمي.

أكد محمد النهاري الهاشمي، أن الشركة دائماً من الرعاة الرئيسين لافتتاحية موسم السباقات على مضمار «ميدان» العالمي، إضافة إلى حرصنا على التواجد في مثل هذه الأحداث الكبرى لسباقات الخيل بشكل خاص، والأحداث الرياضية المحلية والعالمية بشكل عام. وأضاف قائلاً: «يسعدنا أن نواصل رعايتنا لسباقات مضمار ميدان، ونحن على ثقة بأن السباقات ستواصل تحقيق المزيد من النجاح هذا العام، لقد ارتبطت طيران الإمارات ارتباطاً وثيقاً بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل والفروسية، إذ إن سباقات الخيل هي رياضة الآباء والأجداد، كما أن لها عمقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، ونحن ملتزمون دعم السباقات». وتابع: «رعايتنا تأتي تأكيداً لالتزامنا نحو هذه الرياضة الرائعة».

وأكد محمد النهاري الهاشمي، استمرار دعمهم لسباقات الخيل في دبي، حيث ساهمت في رعاية الانطلاقة الأولى لكأس دبي العالمي عام 1996، مشيراً إلى أن سباقات الخيول تعد جزءاً من مكونات دبي وساهمت في جعلها مركزاً رئيساً للرياضة والثقافة.

وأضاف محمد النهاري الهاشمي، إن العلاقة بين «طيران الإمارات» و«ميدان» قوية ومتينة وممتدة سنوات كثيرة، ونحن ملتزمون رعاية السباقات في «ميدان» من بداية الموسم وصولاً إلى الحدث الأغلى في العالم وهو كأس دبي العالمي.

وعبر محمد النهاري الهاشمي، عن ثقته بأن النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية سيتكرر، وأنهم يتطلعون إلى موسم جديد حافل بالإثارة والمتعة التي يتطلع لها عشاق هذه الرياضة العريقة.