ساتيش سيمار: أداء متميز للمهرين «باراك بيتش» و«واي أوف ويسدوم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء المتميز الذي قدمه «باراك بيتش» لينتزع من خلاله لقب الشوط الأول الافتتاحي بالموسم. وأضاف ساتيش قائلاً في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أن المهر تم شراؤه في أبريل الماضي في «نيوماركت» من خلال مزاد «تاتر سالز كرافن» بمبلغ 167 ألف جنيه استرليني وينحدر نسله من «ستورم كارت»، مما يعني تخصصه في مسافات السرعة والميل.

كما أشاد المدرب ساتيش بأداء «واي اوف ويسدوم» لمالكه سيد حشيش، والذي يشارك للمرة الثالثة في المضمار الرملي، وكذلك سبق له تحقيق الفوز مرة واحدة في إنجلترا ضمن فريق جودلفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأشاد ساتيش بأداء الفارس كونور بيسلي، والذي نجح في قيادة البطل إلى خط النهاية بجدارة واقتدار.

السرعة الحاسمة

ومن جانبه، صرح الفارس ريتشارد مولن بأن الفارس دافي سميث، والذي قاد البطل في أمريكا قد أخطره عن احترافية المهر وخاصة عند بوابة الانطلاقة مما أعطاه انطباعاً جيداً عنه.

وأضاف بأنه أصيب بخيبة أمل عند إخفاقه في تجربته الأولى، ولكن المدرب ساتيش طمأنه بأنه سيعود إلى قوته، خاصة أنه يمتاز بالسرعة الحاسمة وهذا ما حدث في السباق.