سيد حشيش: سعداء بالثنائية والبداية طيبة في انطلاقة الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب سيد حشيش عن فخره وإعزازه بالفوز بثنائية في افتتاح موسم «ميدان» وعزا ذلك للاستعداد مبكراً للموسم الجديد.

وقال إن «مارك أوف أبروفال» يشارك للمرة الأولى في الدولة وسلالته أمريكية ولذلك تناسبه أرضية «ميدان» وأدى من خلاله أداء رائعاً مكنه من الفوز بلقب الشوط الرئيس متفوقاً على نخبة الخيول المشاركة في الشوط. وأكد حشيش أن خيوله حققت التوقعات ونالت الفوز في شوطين قويين وقد كانت آخر مشاركات «مارك أوف أبروفال» بمضمار «كمبتون» بإنجلترا على الأرضية الرملية.

كما أشاد حشيش بالأداء المتميز الذي قدمه «واي أوف ويسدوم» بطل الشوط الثاني قائلاً (البطل خاض تجربتين على الأرضية الرملية ولكن يجري تدريبه على المضمار العشبي الذي يبدو مناسباً له).

وأضاف حشيش، إن لديه 10 خيول بالاسطبل، ويتمنى أن يكون الموسم فأل خير له وأن يحقق الإنجازات والانتصارات الكبيرة.

عمل جماعي

ومن جانبه، أكد المدرب محمود حسين أن الفوز الذي تحقق نتيجة لمجهود فرق العمل بالاسطبل وهذا عمل جماعي ساهم في تحقيق الفوز، مضيفاً إنهم يملكون 18 خيلاً بالاسطبل «عربي» و«مهجن» مؤكداً جاهزيتهم واستعدادهم للمنافسة في سباقات الموسم بمختلف مضامير الدولة.