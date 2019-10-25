95 خيلاً تفتتح موسم السباقات بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعود الحياة من جديد إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، بعد توقف استمر أكثر من 7 أشهر، بعودة الجمهور إلى المدرجات، والاستمتاع بالتحدي والإثارة في حفل افتتاح سباقات الموسم الجديد 2019-2020، الذي يتألف من 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس الأخير للمهجنة الأصيلة، ويشارك في حفل اليوم، 95 خيلاً، يمتطيها أمهر الفرسان، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها 535 ألف درهم، وأكملت اللجنة المنظمة، التحضيرات الخاصة بسباقات الموسم الحالي، وتجهيز المضمار على أفضل ما يكون، مع تسهيل مهمة الترشيح للجماهير، وزيادة قيمة الجوائز المالية، خاصة بعد النجاح الجماهيري الكبيري في الموسم الماضي.

سباق الجوهرة

ويبرز في الحفل، الشوط الرابع من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «تحضيري»، لمسافة 1600 م، ويتنافس فيه مجموعة من الخيول القوية، التي تبحث عن البداية الجيدة في المضمار العشبي، أبرزها «داريوس دو باون»، «آر بي تورش»، و«إي إس عجيب»، بجانب «شداد» و«مواهب» وكلها خيول صنعت لنفسها أسماء بارزة بالنتائج الجيدة التي ظلت تحققها سابقاً، بينما ستكون البداية بشوط الخيول المبتدئة لمسافة 1400 م، عبر سباق «بينونة» السنوي، والذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول، تسعى إلى صناعة الاسم في عالم السباقات، بعد أن ظلت تخضع لتحضيرات جيدة خلال الفترة الماضية، تحت قيادة أمهر المدربين، بقيادة إرنست أورتيل، الذي يختبر «إيه إف مهيب» و«إيه إف مصنف»، و«إيه إف نشرة»، وهناك أيضاً «آي إس أبو موسي»، و«آي إس جلمود»، وفي الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة أيضاً، التي تتنافس على لقب «الخبيرة»، تشارك مجموعة أخرى من الخيول لكبار المدربين، مثل «بوليرو» و«هاي النتود»، وتبلغ مسافة هذا الشوط 1600م.

سباق الزاهية

وأما الشوط الثالث، يقام على لقب سباق «الزاهية» لمسافة 2200 م، وفيه تبرز مجموعة من الخيول القوية، منها «ألحان الريف»، و«إيه إف العاصي»، الذي يدخل جميع السباقات مرشحاً أولاً للفوز، وهناك «فؤاد»، الباحث عن المجد، بجانب «إم إتش تواق»، ويشكل شوط كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، حضوراً في 15 جولة على مدار الموسم، وينطلق في الشوط الخامس لمسافة الميل، ويشارك فيه مجموعة متميزة من الخيول، أقربها للقب «إس إس جلمود»، «إيه إف إسناد»، وتختتم الأمسية بالشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق «الريم»، لمسافة الميل، بمشاركة الخيول عمر 3 سنوات وما فوق، أبرزها «بواس»، «جذور»، «ميلشوت».