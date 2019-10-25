سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعدت قرية الإمارات العالمية للقدرة العدة وأتمت كافة التجهيزات لأولى سباقات الموسم من رياضة القدرة والتحمل والذي يجري غداً صباحاً بعد الانتهاء من عملية الفحص الطبي التي تجرى اليوم على أرض القرية، وهو السباق الأول للقدرة في موسم الفروسية، وسيكون لسباق الوثبة للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم على أربع مراحل، المرحلة الأولى تحمل اللون الأزرق لمسافة 40 كم والثانية باللون الأصفر لمسافة 25 كم والثالثة باللون الأحمر لمسافة 19 كم والمرحلة الأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كم، كما تم تسجيل ما يقرب من 83 فارساً وفارسة حتى الآن للمشاركة في السباق.

وأعرب اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن بالغ سعادته ببدء الموسم الرياضي للفروسية رسمياً غداً، في أولى سباقات القدرة في قرية الوثبة العالمية للقدرة، كما أثنى الريسي على الاستعدادات والتجهيزات التي تمت استعداداً لموسم استثنائي.

تقويم

وأشار الريسي إلى أن تقويم السباقات لهذا الموسم يحمل ما يقرب من 78 سباق قدرة وتحمل، بين سباقات دولية ومحلية وتأهيلية موزعة على القرى الثلاث في الدولة وما يزيد عن 32 منافسة لقفز الحواجز منها 13 دولية وإقليمية، موجودة في كافة أندية الدولة المتوفر فيها ساحات للقفز و25 فعالية ترويض ومنافسات كاملة منها، ولأول مرة على أرض الإمارات، منافستان دوليتان للترويض ستقامان في نادي الفرسان للفروسية، كما تمنى الريسي التوفيق والنجاح لكافة الأندية والاسطبلات في المنافسات المحلية ولكل فرسان الإمارات في المنافسات الدولية والإقليمية.

سرور

ومن جانبه أبدى الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق سعادته بأولى السباقات التنافسية في رياضة القدرة في الموسم الرياضي الحالي، حيث اعتبرها بمثابة إشارة الانطلاق لموسم من المتوقع أن يكون استثنائياً، كما أعرب الهاجري عن سعادته بالإقبال الشديد مع فتح باب التسجيل للمنافسات والسباقات في كافة رياضات الفروسية ما يبشر بموسم قوي ومنافسات شيقة، وأكمل أن هذا الموسم يحتوي ما يقرب من 78 سباق قدرة وتحمل، بين سباقات دولية ومحلية وتأهيلية، علماً بأن السباقات التأهيلية لمسافة 40 و80 كم قد انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة دبي الدولية للقدرة في حين بدأت قرية بوذيب العالمية للقدرة سباقاتها التأهيلية المحلية والدولية.

وشكر الهاجري شركاء النجاح من قرى رياضية ولجان منظمة وأندية فروسية واسطبلات للتعاون والتنسيق وتجهيزاتهم للموسم الحالي، كما تمنى الهاجري التوفيق والسداد لكافة الاسطبلات والأندية المشاركة.