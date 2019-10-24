دبي ريسينج.. برامج جديدة وتغطيات حصرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لقناة دبي ريسينج، متضمنة مجموعة من البرامج الرياضية الجديدة، إلى جانب نخبة من المواسم المتجددة من البرامج التي نالت نسب متابعة عالية في المواسم السابقة ونجحت في مواكبة كل الفعاليات والأحداث الرياضية المتعلقة بسباقات الخيل والهجن ورياضة الصقور عبر شبكة مراسليها وفرق العمل المنتشرة في كل الملاعب والمساحات الرياضية داخلياً وخارجياً.

وأكد راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي ريسينج التي رأت النور في العام 2008، تتفرد بتخصصها في نقل كل رياضات وسباقات الخيل والهجن ورياضة الصقور في دولة الإمارات، في الوقت الذي تتمتع فيه بحقوق بث محفوظة تخوّلها بتغطية ونقل سباقات الخيل في دبي وبريطانيا وأيرلندا.

والسباقات العالمية المهمة في اليابان وأستراليا وسنغافورة وهونج كونج وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولتصبح أول قناة رياضية في الشرق الأوسط تصل إلى سباقات ومضامير الخيل الأمريكية، كما استطاعت خلال هذه الفترة إنتاج العديد من البرامج المحلية المهمة التي تعكس مدى الامتياز والاحترافية التي تتمتع بها.

مواسم متجددة

بدوره أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، إلى مجموعة البرامج الجديدة التي سيتابعها الجمهور ابتداءً من هذا الأسبوع، متوجهاً بالشكر إلى أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وإلى راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، وإلى فرق العمل في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والفني لإطلاق الدورة البرامجية الجديدة لقناة دبي ريسينج.

سباقات الخيول السريعة

وأشار عبد الرحمن أمين، إلى نية قناة دبي ريسينج إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي سيعلن عنها في الفترة المقبلة، إلى جانب النقل المباشر لكل الفعاليات والأحداث الرياضية التي ستقام خلال الموسم الرياضي الحافل.

والتي تشمل استديو ميدانياً للسباقات التي ستنقل مباشرة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب العديد من التقارير واللقاءات مع الفائزين بشكل حي ومباشر من موقع الحدث وتتمتع بمشاهدة كبيرة من جمهور السباقات على مستوى الإمارات والعالم، بداية من سباقات الخيل في ميدان وجبل علي والعين وأبوظبي والشارقة، وكرنفال وكأس دبي العالمي .

ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسباق صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وسباق خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وسباق ملك البحرين للقدرة، ومهرجان ولي عهد دبي للقدرة.