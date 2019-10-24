12 خيلاً تتنافس على لقب الشوط الرئيسي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يدشّن مضمار «ميدان» العالمي، اليوم، وللمرة الأولى، انطلاقة موسم الخيول في الدولة، بسباق قوي يتضمن 6 أشواط مثيرة برعاية «طيران الإمارات».

ويشهد الشوط الأول برعاية «الإمارات للعطلات» لمسافة 1200 متر، مشاركة 7 خيول، أبرزها «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «مامبو ميسشيف» لـ«نقابة فينكس للسيدات»، «بارك بيتش» و«المداير» لـ«إتش وبي»، «كوزمز كريمر» لـ«مزرعة كيدار»، «بازل إليجانس» لـ«أبوظبي ريسنغ».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني برعاية «الإمارات للشحن الجوي» لمسافة 1200 متر مشاركة 8 خيول قوية، يتصدرها «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ميدلاندر» لعلي حداد، «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات»، «واي أوف ويزدوم» و«سيركيل دريم» لسيد حشيش، «زاجر» لمحمد خليفة البسطي، «أوديسا» لأحمد بن غليطة المهيري، «دومبرا» لـ«إسطبلات الرشيد».

الشوط الثالث

يعتبر الشوط الثالث برعاية «المغامرات العربية» لمسافة 1900 متر من أقوى أشواط الأمسية، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «بليزينج وورلد» لأحمد السبوسي وأحمد بن طوق المري وبطي بن طوق المري، «بلو سوفرين» لفريق «البيت متوحد»، «كاليفورنيا جمبو» لـ«الاتحاد للسباقات»، «ديزرت صن» لصالح عمر علي بن حيدر، «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، «دريس كوت» لنقابة «بلو لاركسبور».

«إندلس جولد» لنقابة «فينكس للسيدات»، «جيبسي موث» لسهيل سالم بن غدير، «جعفر» لـ«فينكس للتهجين»، «رايت فلانك» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية»، «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي، «وودديتون» لعبد الله مناحي، «زالمي ستار» لعدنان خان، «أوتمن برايد» لصالح عمر علي بن حيدر، «لوكسر تمبل» لـ«فينكس للتهجين»، «ملفت» لـ«الغاندي للسباقات».

الشوط الرابع

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع برعاية «emirates.com» لمسافة 2000 متر صراعاً شرساً بين 11 خيلاً مستواها متقارب، يتصدرها «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، «ولفورد» لناصر عسكر، «بيج براون بير» لمزرعة «كيدار»، «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية، «كونكلوجن» لـ«جالاكسي للسباقات»، «سيكلن دانسر» لـ«إتش وبي»، «جندو جدو» لحمد راشد غدير، «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الرئيسي

يعتبر الشوط الخامس الرئيسي برعاية «طيران الإمارات» لمسافة 1600 متر، وجائزته 185 آلف درهم، من بين أقوى الأشواط، ويتنافس خلاله 12 خيلاً، أبرزها «مقرر» و«اتصالات» و«ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جاينت هيرو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

«إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، «بورتامنتو» و«جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي، «سبيس بانديت» لـ«أبوظبي ريسنج»، «زوكيني» لحمدان المنصوري، «مارك أوف ابروفال» لسيد حشيش، «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير، «مزيد» لفريق «البيت متوحد».

مسك الختام

يعتبر الشوط السادس والأخير برعاية «الإمارات سكاي واردز» لمسافة 2000 متر مثيراً لتقارب مستويات الخيول المشاركة وعددها 16 خيلاً، ويتوقع أن يحفل بالمفاجآت، ومن أبرز المشاركين «دبلت» و«فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «ليتيجيشن» لإسطبل رمضان، «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية.

«باودتش» لعبد الله عبد اللطيف خليفة الشحي، «إيمورتالايزد» لإسطبلات «إمبلم»، «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي، «سعادة» لفريق «البيت متوحد»، «جزيرة» لنادي الشهامة للسباقات، «سي إسكيمر» لـ«أبوظبي ريسنج»، «غراند دوفين» لسعيد مصبح المهيري، «ريفر أوف جولد» لناصر عسكر، «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، «هيوكليبوك» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، «بويتك ستبس» لكمال الشيخ إدريس محمد عمر.

ترشيحات «البيان »

الشوط الأول: اتريبيوشن

الشوط الثاني: الراصد

الشوط الثالث: وودديتون

الشوط الرابع: توب كليرانس

الشوط الخامس: مقرر

الشوط السادس: فيلوسوفر

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول: لا بأس

الشوط الثاني: سبيدي موف

الشوط الثالث: ديريليس إرتوجرول

الشوط الرابع: توب كليرانس

الشوط الخامس: جورج فيليرز

الشوط السادس: سي إسكيمر

ترشيحات «الملاك»

الشوط الأول: لا بأس

الشوط الثاني: زاجر

الشوط الثالث: ديريليس إرتوجرول

الشوط الرابع: بيج براون بير

الشوط الخامس: جورج فيليرز

الشوط السادس: فيلوسوفر

57 ألف درهم جوائز الترشيحات للجمهور

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 57 ألف درهم، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول فائزة مبلغ 12 ألف درهم.

قيمة جائزة 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 4 آلاف درهم.

الأشواط المزدوجة

وجوائز مسابقة الأشواط المزدوجة كالتالي:

الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان الثاني والثالث» الجائزة 5 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان الرابع والخامس» الجائزة 5 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» الجائزة 5 آلاف درهم.

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 8 آلاف درهم.

جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس المخصصة لترشيح أربعة خيول الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى، وجائزتها 5 آلاف درهم.

الاشتراك في مسابقة «السوبر فيكتا» مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول، وسيكون آخر موعد لتوزيع الاستمارات في البوابات الساعة 6:05 مساء، فيما يغلق باب استلام الترشيحات عند الساعة 6:15 مساء.

سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات، عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط وجود الشخص الفائز شخصياً بالمضمار، مع إبراز هويته الأصلية سارية المفعول، تحمل صورته الشخصية، لاستلام الجائزة المالية من مركز توزيع الجوائز بردهة الطابق الأول «ب» بمنصة ميدان.