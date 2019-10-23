سباقات بوذيب التأهيلية للقدرة تنطلق غداً

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

تنطلق غداً، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات العين التأهيلية للقدرة والتحمل 2019، التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وتستمر منافساتها حتى يوم غدٍ.

حيث تقام السباقات وفق نظام بروتوكول بوذيب لسباقات القدرة والتحمل، وفي صباح يوم السباقات، تتم إجراءات الفحص البيطري لسباق 40.28 كلم تأهيلي محلي، ولسباق 80.87 كلم دولي (نجمة واحدة) ولسباق 80.47 كلم تأهيلي محلي، فيما ينطلق في السادسة من صباح بعد غدٍ سباق 80.87 كلم تأهيلي دولي «نجمة واحدة»، وبعده ينطلق سباق 80.47 كلم تأهيلي محلي.