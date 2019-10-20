«ووتون» يتقدم الكوكبة المشاركة في سباقات لونشامب اليوم

يتصدر وصيف سباق ج1 جبل حتا برعاية طيران الإمارات في مارس الماضي المهر «ووتون» كوكبة من خيول جودلفين التي تسعى لنيل شرف الفوز في فئة قوائم بمضمار لونشامب في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

ويشارك المهر البالغ 4 سنوات يدربه شارلي أبلبي ويقوده الفارس وليام بيوك، ضمن 4 خيول لجودلفين بسباق بري دو رينلو الممتد على مسافة الميل. وينضم إليه ثنائي المدرب أندريه فابر المؤلف من «ماونت بليون» (مايكل بازالونا) الفائز على نفس المضمار والمسافة، ورفيقه «ماغني كورس» (بيار شارليس بوردو)، الذي يخوض مشاركته الأولى منذ أن أحرز المركز الثاني بسباق ج3 بري اكسبري في مارس الماضي.

كما تشارك أيضاً المهرة «برودري» في سباق بري دو رينلو، حيث فازت هذه المهرة ابنة «بيفوتال» في مستوى قوائم وحلت ضمن مراكز الصدارة مرتين في مستوى ج3 في ألمانيا هذا الموسم.

فازت «فايربيرد سونغ» بسباق قوائم في ألمانيا هذا العام أيضاً، وهذه المهرة البالغة 3 سنوات تتجه للمنافسة على مسافة 7 فيرلونغ بسباق القوائم بري دو سانت سير، وبجانبها «أوكيد ستار» التي أحرزت المركز السادس بسباق ج3 نيل غوين ستيكس في مشاركتها الماضية في نيوماركت في شهر أبريل.

وخسرت «ويشفولي» بفارق ضئيل عندما أحرزت المركز الثالث على مسافة 9 فيرلونغ بسباق القوائم كولونر شتوتن برايز في كولون، ألمانيا، في سبتمبر، وأن المهرة البالغة 3 سنوات تنافس هنا في نفس المسافة بسباق القوائم بري كاسيمير ديلامير.