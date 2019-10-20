«كينغ أوف تشينج» بطل الميل في ختام «يوم الأبطال»

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

شهدت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، مهرجان «يوم الأبطال» الذي أقيم على مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، في ختام موسم السباقات البريطانية، إذ حققت «ماجيكال» لقب الشوط الخامس الرئيسي «شامبيون ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى، فيما حقق «كينغ أوف تشينج» لمالكه علي عبدالله سعيد بالحب بطلاً للشوط الرابع «الملكة إليزابيث الثانية» لمسافة الميل للفئة الأولى.

الشوط الأول

انتزع «دونجوان ترمفانت» لقب الشوط الأول «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلاً زمناً قدره 1.16.43 دقيقة وبفارق طول عن «ون ماستر» بقيادة الفارس بيير شارلس وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما حل في المركز الثالث «فور إيفر آند دريمز» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب إيدان اف فوغارتي.

شارك في الشوط 17 خيلاً من أبرزها «قادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، و «كيب بيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الثاني

توج «كيو غارونز» في اللحظات الحاسمة بلقب الشوط الثاني «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس دوناشا أوبراين وإشراف المدرب إيدين أوبراين مسجلاً زمناً قدره 3.29.49 دقائق وبفارق أنف عن «سترافيريوس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، فيما حل ثالثا «رويال لاين» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ» بقيادة الفارس روبرت هافلينغ وإشراف المدرب جون غوسدن.

شارك في الشوط 9 خيول من بينها «بن بطوطة» لجودلفين.

الشوط الثالث

توجت «ستار كاتشر» بلقب الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فيلليز آند ميرز ستيكس» لمسافة 2350 متراً للفئة الأولى بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.28.48 دقيقة وبفارق رأس عن «دولفينا» بقيادة الفارس سيمي هارفانان وإشراف المدرب إيدين أوبراين. وحلت في المركز الثالث «صن ميدن» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

شارك في الشوط 12 مهرة، وكانت الترشيحات منصبة نحو البطلة «ستار كاتشر» التي حققت التوقعات.

«كينغ أوف تشينج» بطل الميل

توج «كينغ أوف تشينج» لمالكه علي عبدالله سعيد بالحب بطلاً للشوط الرابع «الملكة إليزابيث الثانية» لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس سين ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.44.88 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ذا ريفينانت» لإسطبل «الأصايل» بقيادة الفارس بيير شارلس وإشراف المدرب إف إتش غرافارد، فيما جاء «سيف فوينتش» في المركز الثالث بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب جون كوين.

شارك في الشوط 16 خيلاً من أبرزها «بن بطل» لجودلفين، و«محاذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وفي الختام، قامت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، بتتويج أبطال الشوط، إذ تسلم عبدالله سعيد بالحب ومالك البطل علي بالحب جائزة الفوز، كما تسلم المدرب ريتشارد هانون والفارس سين ليفي جائزتيهما.

«ماجيكال» بطلة الرئيسي

حققت «ماجيكال» لقب الشوط الخامس الرئيسي «شامبيون ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى، بقيادة الفارس دوناشا أوبراين وإشراف المدرب إيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.8.42 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، وحلّ ثالثاً «ديردري» بقيادة الفارس أويسن ميرفي وإشراف المدرب ميتسوروها شيدا.

شارك في الشوط 9 خيول، شهدت الأمتار الأخيرة للسباق منافسة مثيرة بين «ماجيكال» و«أديب» حسمتها الأولى بنجاح.

«إسكوبار» مسك الختام

انتزع «إسكوبار» لقب الشوط الأخير الختامي «بالمورال هانديكاب» لمسافة الميل بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب ديفيد اوميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.45.80 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، وحلّ في المركز الثالث «ميتشوم سواجر» بقيادة روب هورنبي وإشراف المدرب رالف باكيت.