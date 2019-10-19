خيول الإمارات تواجه التحدي في أستراليا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تخوض خيول الإمارات غمار التحدي على المضامير الأسترالية، إذ يشارك «هارتنيل» لجودلفين في مضمار «كولفيلد» بشوط «كولفيلد كب» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، كما يتنافس في الشوط «قافلة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كوري باريش.

ويشارك «رويال ميتينغ» لجودلفين في شوط «مونغا ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس باتريك كوسجريف وإشراف المدرب سعيد بن سرور. ويشهد مضمار «راندويك» سباق «ذا ايفرست» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «تريكينغ» لجودلفين بقيادة الفارس جوشا بار وإشراف المدرب بارت آند جيمس كمنغز و«اليزي» لجودلفين أيضاً بقيادة هوج يومان وإشراف المدرب بارت آند جيمس كمنغز.