بن سرور: سأتفقد أرضية المضمار لتحديد مشاركة بن بطل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور جاهزية نجم جودلفين «بن بطل» الذي سيشارك اليوم في سباق «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» بمضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

حالة جيدة

وقال سعيد بن سرور: فاز «بن بطل» بشكل رائع في نيوماركت في مشاركته الماضية وعاد بحالة جيدة. أنا مسرور للغاية بالكيفية التي يؤدي بها التمارين في الإسطبل لكننا نعلم بأنه لا يفضل الأرضية الثقيلة ـ لقد شارك فيها مرة واحدة في هايدوك ولم تعجبه إطلاقاً.

وأضاف قائلاً «لقد قمت بإعلان مشاركته في السباق لكنني سأتفقد أرضية ميدان السباق بآسكوت اليوم قبل اتخاذ قرار نهائي حول مشاركته».

صورة طيبة

كما تحدث سعيد بن سرور عن مشاركة «بن بطوطة» في سباق «بريتش شامبيونز لونغ ديستنز كب» قائلاً: نشعر بأن «بن بطوطة» يستطيع تحمل هذه المسافة وكان يؤدي التمارين بصورة طيبة في الإسطبل منذ فوزه في شليمسفورد سيتي. لم يشارك من قبل في هذا النوع من الأرضية لذلك سوف نرى كيف سيتعامل معها.