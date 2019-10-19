«أديب» أمل الإمارات في «شامبيون ستيكس»

المصدر: متابعة ـ بهاء الدين عطا

يشهد مضمار «اسكوت» العريق عصر اليوم ختام موسم السباقات الإنجليزية، إذ يستضيف سباق «شامبيون ستيكس» والذي سيشهد مشاركة نخبة الخيول العالمية، ويتوقع أن يكون حافلاً بالقوة والإثارة والمفاجآت.

شامبيون ستيكس

يشهد الشوط الخامس الرئيسي «شامبيون ستكيس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى، مشاركة 9 خيول قوية أبرزها «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، «مهدية» لـ«لاميرتس بارك» بقيادة روبرت هافلينغ وإشراف المدرب جون غوسدن، «ماجيكال» لمايكل تابور بقيادة دوناشا اوبراين وإشراف المدرب ايدين أوبراين، «أي كان فلاي» لمايكل تابور بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف المدرب ايدن اوبراين، «كورونيت» بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، «ديردري» بقيادة اويسن ميرفي وإشراف المدرب ميتسوروها شيدا، «فوكس تيل» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، «ريجال رياليتي» بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «بوبدوس» بقيادة داني مسكوت وإشراف المدرب جيمس فانشو.

شوط الافتتاح

يتنافس في الشوط الأول الافتتاحي «بريتش شامبيون سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى 17 خيلاً أبرزها «قادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، و«كيب بيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريه اتزيني، وكذلك «دريم اوف دريمز» لمالكه سعيد سهيل بقيادة الفارس وليام بويك، وهناك «ادفرتايس» لنقابة «فينكس» للتهجين بقيادة فرانكي ديتوري، و«ساند أوف ميل» المملوك أيضاً للنقابة بقيادة الفارس دانيال تود هوب، و«فور إيفر فور دريمز» لنقابة «فينكس» للسيدات بقيادة الفارس جيمي سبنسر.

الشوط الثاني

تتنافس 10 خيول في الشوط الثاني «بريتش شامبيونس لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200م للفئة الثانية، وأبرز المنافسين «بن بطوطة» لجودلفين بقيادة هيكتور كرش وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «رويال لاين» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ» بقيادة الفارس روبرت هافيلان.

شوط المهرات

يشهد الشوط الثالث «بريتش شامبيون فيلليز آند ميرز ستيكس» لمسافة 2350 م للفئة الأولى مشاركة 12 خيلاً، من أبرزها «صن ميدن» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بقيادة الفارس جيم كراولي، و يشارك «تارناوا» لآغا خان بقيادة الفارس كريس هيز.

الشوط الرابع

يتنافس في الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، 16 خيلاً من أبرزها «بن بطل» لجودلفين بقيادة الفارس اويسن ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «محاذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، و«موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة توم ماركواند، «سنشري دريم» لعبد الله بالحب بقيادة الفارس وليام بويك، «كينغ أوف شينج» لعلي عبد الله سعيد بقيادة الفارس سين ليفي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «بالمورال هانديكاب» لمسافة الميل، مشاركة 20 خيلاً أبرزها «كوماند كول» لجودلفين بقيادة كيرين فالون وإشراف سعيد بن سرور، و«دارك فيشن» لجودلفين بقيادة وليام بويك، و«لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، و«فيفس بوذيشن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريه اتزيني، و«اركتك ساوند» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا.