«صنديد» ينتزع كأس الوثبة ستاليونز في إسبانيا

المصدر: إسبانيا - البيان الرياضي

انتزع المهر «صنديد» لسي فالنتين، بقيادة جي كالفو، المركز الأول في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800م، البالغ جائزته 5.000 يورو.

والذي أقيم، بمضمار انتاليا بمنطقة غاليسيا الإسبانية، وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على الصعيدين المحلي والدولي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لنشر سباقات الخيول العربية، وتحفيز صغار الملاك لإنتاجها، وشارك في السباق 10 خيول، في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وقد حل ثانياً «أي بي بانتاري» لسي ساسيان كوتو، وبقيادة أي مون، وجاء ثالثاً «بي جي ريتاما» لسي ريفاس، بقيادة ال كورباشو.