12 خيلاً تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا

المصدر: بلجيكا - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، فعالياته، حيث تقام اليوم الجولة الخامسة قبل الأخيرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشهد مضمار غلين سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ، نسبة لتقارب مستوى المشاركين. ويشارك في السباق 12 خيلاً، يتصدرها «فاريتز فاهر» بقيادة ديفيد تيرنر.