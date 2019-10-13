فارس العرب: الموسم الحالي ممتاز وهو الأفضل لإنجازات «جودلفين»

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا، خالد المهيري

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في حديث لـ«دبي ريسنغ»، عقب الفوز الكبير الذي حققه «بيناتوبو» لجودلفين بلقب الشوط الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس»، في ختام مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، أن إنجازات الخيول الصغيرة تعطي الأمل في المستقبل، مضيفاً أن هذا الموسم ممتاز ويعتبر الأفضل من حيث الإنجازات لفريق «جودلفين»، مؤكداً أن «شمردل» أنتج مهوراً رائعة أظهرت نتائج باهرة في الموسم.

وأعرب سموه عن إعجابه بالبطل «بيناتوبو» في هذا الموسم، متطلعاً إلى إنجازاته العام المقبل في السباقات الكبرى بأوروبا. وأكد سموه أن هذا السباق سيظل خالداً في الذاكرة، خاصة عقب تغلّب البطل على أقوى الخيول.

وأضاف سموه أنه سعيد بالحصول على هذا الجواد البطل، متمنياً تحقيق المزيد من الإنجازات الموسم المقبل.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد شهد، يوم أمس، ختام مهرجان دبي أبطال المستقبل بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

كما شهد السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبد الله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن، وعدد من المسؤولين والملّاك ومحبي سباقات الخيول الإنجليزية.

«بيناتوبو» بطل الرئيس

انتزع «بيناتوبو» لجودلفين لقب الشوط الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.55 دقيقة وبفارق طولين عن «أريزونا» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، فيما حل في المركز الثالث «ويشيتا» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

تنافس في الشوط 9 خيول، وكان «بيناتوبو» المرشح الأول للقب محققاً توقعات معجبيه.

وعقب ختام الشوط، تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جائزة الفوز، فيما تسلّم المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك جائزتهما.

«ميليتري مارش» نجم الثالث

انتزع «ميليتري مارش» لجودلفين لقب الشوط الثالث «دبي أوتم ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثالثة بقيادة الفارس أويسن مورفي، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.40.47 دقيقة، بفارق نصف الطول عن «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «روبي غيست» بقيادة شين كيلي، وإشراف المدرب جورج مارغارسون.

وحلّ المرشح الأول «ملثم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الرابع بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وعقب ختام الشوط، تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جائزة الفوز، فيما تسلّم المدرب سعيد بن سرور والفارس أوسين ميرفي جائزتهما.

الشوط الأول

حقق «تومفري» لقب الشوط الأول «دبي نيرسري هانديكاب» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 1.21.01 دقيقة بفارق نصف طول عن «ميلتاون ستار» بقيادة رونان ويلان وإشراف المدرب ميك شانون، فيما جاء في المركز الثالث «فيسيبل شارم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

انتزع «ماكس فيجا» لقب الشوط الثاني «جودلفين فلاينج ستارت زيتلاند ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 2.9.50 دقيقة بفارق 3 أطوال عن «مس يوودا» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، فيما جاء في المركز الثالث «بيركشاير روكو» بقيادة الفارس أويسن ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط الخامس

توج «ستراتوم» بطلاً للشوط الخامس «إميريتس سيزر ويتش ستيكس هانديكاب» لمسافة 3600 متر بقيادة الفارس جيسون واطسون، وإشراف المدرب دبليو بي مولينز، مسجلاً زمناً قدره 3.58.04 دقائق بفارق نصف طول عن «بارتي» بقيادة إن جي كولاج، وإشراف المدرب أنطوني مولينز، فيما جاء في المركز الثالث «سمر موون» بقيادة فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

الشوط السادس

نالت «ريتشينزا» لقب الشوط السادس «دبي بريتش إي بي إف بوديكا ستيكس» لمسافة 1200 متر «ليستد» بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلةً زمناً قدره 1.14.25 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إنفيتيشنال» لزياد كلداري بقيادة الفارس ديفيد إيفان وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما حلت في المركز الثالث «برافو سيرا» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب أندريه فابر.

الشوط السابع

انتزعت «فليسيانا دي فيجا» لقب الشوط السابع والأخير «دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلةً زمناً قدره 1.54.38 دقيقة بفارق 3 أطوال عن «إنديد» بقيادة الفارس ليام كينيري وإشراف المدرب دومينيك فرنش، فيما حل في المركز الثالث «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب روجر فاريان، تلاه في المركز الرابع «ماتر هورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة فراني نورتون، وإشراف المدرب مارك جونستون.

تكريم

أهدى «الجوكي كلوب» البريطاني فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لوحة فنية لسموه مع الأسطورة (دبي ميلينيوم)، تقديراً منهم لفارس العرب على دعمه لسباقات الخيول في مختلف المضامير الإنجليزية.