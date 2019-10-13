سعيد بن سرور: نأمل أن ينافس «ميليتري مارش» في سباقات الفئة الأولى العام المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب سعيد بن سرور بالإنجاز الذي حققه «ميليتري مارش» لجودلفين الذي حقق لقب الشوط الثالث «دبي أوتم ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثالثة.

وقال سعيد بن سرور: «ظل البطل يؤدي بصورة طيبة منذ أن حقق فوزه الأول في جولاي كورس ولقد أحببته دائماً. إنه حصان فارع القوام وقوي ويبدو أنه يحسن التعامل مع أي نوع من الأرضية، كانت الأرضية رخوة، وتعامل معها بشكل حسن أيضاً المهر يبذل جهداً مقدراً في التمارين الصباحية وكنا سعداء للغاية بالتقدم الذي حققه».

وأضاف قائلاً: «سوف نمنحه فترة استراحة الآن، ونعود به إلى دبي، وسوف نتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» بشأن مستقبل البطل لكننا نأمل أن ينافس في سباقـات الفئـة الأولـى العـام المقبـل».