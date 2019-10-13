شارلي آبلبي: شكراً فارس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدّم مدرب البطل «بيناتوبو» شارلي آبلبي بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للثقة الكاملة التي منحها لهم فارس العرب، للدفع بهذه الخيول البطلة في مختلف السباقات.

وأضاف : «إنه لأمر رائع للجمهور. لقد رأينا جميعاً في نهاية الأسبوع الماضي ما كان يعنيه الفوز بالنسبة إلى المهرة «إنيبل»، ولسوء الحظ فإن مثل هذه النتائج قد تحدث. في بعض الأحيان عندما تكون في لب هذه الصناعة، فإنك قد لا تدرك ما يعنيه الفوز بالنسبة إلى الجمهور. نحن جميعاً نقف خلف هذا الحصان، ولحسن الحظ فقد مضى على الطريق الصحيح، وأبقى الحلم حياً خلال فصل الشتاء». وقال آبلبي: «لم نقرر بعد بشأن أي من خيولنا المتجهة إلى دبي».