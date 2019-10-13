8 فرسان في ختام مونديال «أم الإمارات» للمتدرّبين في تاربس

المصدر: تاربس - البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة اليوم إلى مضمار ضاحية تاربس، في فرنسا، والذي يستضيف فعاليات الجولة الثامنة والختامية من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، البالغة جائزتها المالية 20 ألف يورو، ويقام تحت مظلة النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتجتذب الجولة الختامية لمسافة 2300 متر، 8 من نخبة الفارسات والفرسان، يتنافسون على ظهور الخيول العربية الأصيلة، بحثاً عن اللقب، ويتصدر قائمة المتنافسين الفارسة الفرنسية جاسيكا جارسيا على صهوة «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت.

كما تنافس على اللقب الفارسة النرويجية نورا هولم على صهوة «لو مسعود»، والفارس فلوران برنس على صهوة «فلاش دو فاوست» وهما بإشراف دي موريسون، وتعود ملكيتهما لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات». ويقام المهرجان بالتزامن مع عام التسامح.

وثمنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة رياضة المرأة، جهود ودعم ومتابعة «أم الإمارات» للسيدات وللفرسان المتدربين، وأعربت عن شكرها وشكر المرأة الإماراتية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اللامحدود للمهرجان بمختلف أنشطته.