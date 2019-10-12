ثلاثية لخيول الإمارات في «دبي أبطال المستقبل»

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا ــ خالد المهيري

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، اليوم الأول لمهرجان «دبي أبطال المستقبل» بمضمار نيوماركت العريق في إنجلترا.

وخطفت خيول الإمارات الأضواء في اليوم الافتتاحي للمهرجان، حيث حققت الفوز في ثلاثة أشواط قوية، إذ انتزع «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث (جودلفين ستد ستيبل ستاف أواردس شالانج ستيكس) لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، فيما حقق «سبرينغ أوف لاف» لجودلفين لقب الشوط السادس (جودلفين أندر ستارتر فيلليز ستيكس)، والمخصص للمهرات المبتدئة لمسافة 1400 متر، واختتمت (فاني لوغان) لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ» الانتصارات بالظفر بلقب الشوط السابع الختامي (دارلي برايد ستيكس) لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة.

خطة ناجحة

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، في تصريحات عقب السباق بأن «مستشري» بطل الشوط الثالث كان مصاباً، حيث تعطل في مهرجان «جود وود» بإصابته بشرخ بسيط في رجله، وبعد 45 يوماً من إصابته أجريت له أشعة أثبتت شفاءه من الإصابة، وقبل 15 يوماً اتصل المدرب ريتشارد هيلز لإعلام سموه بإشراك «مستشري» في السباقات المقبلة، وأضاف أنه طالب بإشراكه في مضمار مستقيم بدون ارتفاعات أو منحنيات، نظراً لإصابته، فأكد لسموه بإشراكه في سباق اليوم، فوافق سموه على ذلك، حيث إن أكبر مسافة شارك فيها البطل كانت ميلاً وربع الميل ومسافة 1400 تناسبه. وأضاف سموه: طلبت من الفارس أن ينطلق مبكراً في المقدمة وبالفعل كانت انطلاقته المبكرة سبباً في فوزه بلقب السباق.

وتحدث سموه عن «ملثم» المملوك لسموه والمشارك في سباق اليوم بالشوط الثالث «دبي أوتوم ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثالثة، مؤكداً جاهزيته، معلناً أن المهر لم يركض على أرضية مضمار «نيوماركت» ومسافة الميل تناسبه.

«مستشري» يحقق التوقعات

وكان «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قد حقق التوقعات في الشوط الثالث (جودلفين ستد ستيبل ستاف أواردس شالانج ستيكس) لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمنا قدره 1.24.91 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ليماتو» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هنري كاندي، فيما جاء في المركز الثالث «أوه ذيس إذ إس» بقيادة الفارس أندريه اتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وعقب ختام الشوط، تسلم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم الجائزة نيابة عن المالك.

«سبرينغ » بطلة السادس

نالت «سبرينغ أوف لاف» لجودلفين لقب الشوط السادس (جودلفين أندر ستارتر فيلليز ستيكس)، والمخصص للمهرات المبتدئة لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً 1.26.52 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ولياك» لفوزي ناس بقيادة الفارس اندريه اتزيني وإشراف روجر فاريان، فيما حلت ثالثة «ثيمي سكيم» بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدرب ميك شانون.

تنافس في الشوط 16 مهرة، وكانت المرشحة «ولياك» التي حلت بالمركز الثاني.

(فاني لوغان) نجمة الختام

حققت (فاني لوغان) لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، «الجليلة ريسنغ»، لقب الشوط السابع الختامي (دارلي برايد ستيكس) لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.3.68 دقيقة وبفارق طول عن (كوين) بقيادة الفارس ثيو باشيلوت وإشراف مدام بيا براندت، وحلت في المركز الثالث (سمبلي بيوتفل) بقيادة ريان مور وإشراف آيدين أوبراين.

«جود فايبس» نجم الأول

انتزع «جود فايبس» لقب الشوط الأول (نيو ماركت أكاديمي جودلفين ستيكس) لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة، بقيادة الفارس ريتشارد كينج سكوت وإشراف المدرب ديفيد إيفانس، مسجلاً زمناً قدره 59.27 ثانية بفارق رقبة عن «بيستليتو» لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، فيما حل ثالثاً «جوسكا» بقيادة شين فولي، وإشراف المدرب هنري كاندي.

تنافس في الشوط 12 خيلاً وكان المرشح الأول «بلاتينيوم ستار» لجودلفين.

«روز أوف كالدير» بطلة الثاني

توجت «روز أوف كالدير» بطلة للشوط الثاني (جودلفين لايف تايم كير أوسو شارب ستيكس) لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 1.25.1 دقيقة بفارق رقبة عن «فاليريا ميسالينا» بقيادة شين فولي وإشراف مسز جون هارينجتون، فيما جاءت في المركز الثالث «سيباراتي» بقيادة الفارس سين ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

تنافس في الشوط 9 مهرات وكانت المرشحة الأولى «فاينال سونغ» لجودلفين وقد حلت في المركز السادس بالشوط.

«كواد تيرال» بطلة الرئيسي

توجت «كواد بيريلا تيرال» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، بطلة للشوط الرابع الرئيسي «فيلليز مايل» والمخصص للمهرات لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس جيسون واتسون وإشراف المدرب روجر شارلتون مسجلة زمناً قدره 1.37.75 دقيقة وبفارق رأس عن «باورفل بريز» للدكتور علي رضا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر، وحلت في المركز الثالث «لاف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدين اوبراين.

شارك في الشوط 9 مهرات، وكانت البطلة المرشحة الأولى للفوز.

«تروشان» بطل الخامس

انتزع «تروشان» لقب الشوط الخامس (أولد راولي كب هانديكاب) لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب الن كينغ مسجلاً زمناً قدره 2.29.85 دقيقة، بفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «فيرست إن لاين» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، وحل في المركز الثالث «ريثمتك انتند» بقيادة هايلي تيرنر، وإشراف المدرب ستوارت وليامز.

تنافس في الشوط 17 خيلاً، وكان البطل المرشح للقب وبالفعل حقق التوقعات بالفوز بجدارة وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.

دارلي ديوهيرست

يشهد اليوم الثاني في ختام مهرجان «دبي أبطال المستقبل» مشاركة نخبة الخيول في الشوط الرئيس (دارلي ديوهيرست ستيكس) لمسافة 1700 متر للفئة الأولى.

ومن أبرز المشاركين «بيناتوبو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، ويشارك أيضاً «إفراز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، و«رويال كوماندو» لزياد كلداري بقيادة كيرين شومارك وإشراف المدرب شارلز هيلز، إلى جانب 4 خيول لمالكها مايكل تابور.