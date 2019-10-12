كاليفورنيا تستضيف كأس الوثبة للخيول العربية

المصدر: كاليفورنيا ـ البيان الرياضي

تتطلع رابطة السباقات العربية في كاليفورنيا إلى واحدة من أكثر السباقات إثارة في هذا الموس م ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حيث يستضيف مضمار فريسنو سباق كأس الوثبة ستاليونز في نهائي سلسلة «بونوس بونانزا» اليوم السبت، 12 أكتوبر.

وتقام سباقات كأس الوثبة ستاليونز على الساحة المحلية والدولية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتحفيز صغار الملاك على تربية الخيول العربية الأصيلة.

وكان هناك 17 حصاناً تم ترشيحها وتنافسها في هذه السلسلة، خلال تنقلها في حلبة بليزنتون بالقرب من سان فرانسيسكو في يونيو، ثم إلى عاصمة الولاية في ساكرامنتو، ثم إلى معرض مقاطعة سونوما في سانتا روزا، قبل أن تتجه إلى مقاطعة هومبولت في فيرنديل في أغسطس، وإلى مسار مقاطعة لوس ألاميتوس في لوس أنجليس.

ومن بين أبرز المرشحين الثمانية الذين يشاركون في البطولة لمسافة 1200 متر التي تبلغ جائزتها 20 ألف دولار، هناك الفرس «سيكيداديل»، التي تملكها دوروثي بيرت، بإشراف تيري ايتون وبقيادة اف مونروي، إلى جانب «فانتوم»، لكين دانيلوك، بإشراف ابل بورج وبقيادة جي ال دومنجويز، وكلاهما يجمع فوزين مؤهلين في السلسلة.

وفاز «سلوفي جيزمو» لديفيد كادين، وبإشراف هيلين شيللي، أيضاً بسباقين، أحدهما في كولورادو، وعاد ليكون متحدياً في سباق البطولة، ويقوده اليوم إي ماكنيل.

ومن الخيول المتحدية «اورا ماكارينا» لإليزابيث بورج وبإشراف ابل بورج وبقيادة سي هيريرا، و«ستايلايزد ليلي» لستيفان روف وبإشراف بيزنتون اريبيان ريسنج، وبقيادة رون وايت، و«هافيرس سيمون» لهوي روبين وبإشراف نفس المالك وبقيادة سي بونيت.

وهناك «دبليو اتش انسيديري» لنادي بليزنتون وبإشراف أي وايت وبقيادة دي مارتن، و«سياتيل ساوندر» لإليزابيث بورج، وبإشراف ابل بورج، وبقيادة اتش هيريرا.

وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، بأن سباق الوثبة ستاليونز في مضمار فرينسو بكاليفورنيا، يعد واحداً من أكبر وأفضل السباقات في أمريكا، حيث يجمع أفضل المتسابقين في سباق البطولة، بعد سلسلة من التصفيات القوية المؤهلة في مختلف المضامير.

ومن جهة أخرى يشهد مضمار انتيلا في إسبانيا فعاليات سباق الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 5,000 يورو، وتشارك فيه 12 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.