خيول الإمارات تخطف الأضواء في مهرجان ( دبي أبطال المستقبل )

المصدر: متابعة – بهاء الدين عطا

خطفت خيول الإمارات الأضواء في اليوم الافتتاحي لمهرجان ( دبي أبطال المستقبل ) بمضمار نيوماركت العريق ببريطانيا ، حيث حققت الفوز في ثلاثة أشواط قوية، إذ أنتزع " مستشري " لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث (جودلفين ستد ستيبل ستاف أواردس شالانج ستيكس) لمسافة 1400 متر للفئة الثانية.

فيما حقق " سبرينغ أوف لاف " لجودلفين لقب الشوط السادس (جودلفين أندر ستارتر فيلليز ستيكس)، والمخصص للمهرات المبتدئة لمسافة 1400 متر، واختتمت ( فاني لوغان ) لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ» الانتصارات بالظفر بلقب الشوط السابع الختامي (دارلي برايد ستيكس) لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة .

و يشهد اليوم الثاني غدا في ختام مهرجان " دبي أبطال المستقبل " مشاركة نخبة الخيول في الشوط الرئيسي ( دارلي ديوهيرست ستيكس ) لمسافة 1700 متر للفئة الأولى .

ومن أبرز المشاركين " بيناتوبو " لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، ويشارك أيضا " إفراز " لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، و " رويال كوماندو " لزياد كلداري بقيادة كيرين شومارك وإشراف المدرب شارلز هيلز ، إلى جانب 4 خيول لمالكها مايكل تابور .