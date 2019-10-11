مهرجان «دبي أبطال المستقبل» ينطلق اليوم

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار نيو ماركت العريق في بريطانيا، عصر اليوم، انطلاقة مهرجان (دبي أبطال المستقبل)، بمشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم، والتي يتضمن يومها الأول 7 أشواط مثيرة.

ويشهد الشوط الأول (نيو ماركت أكاديمي جودلفين ستيكس) لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة، مشاركة 14 خيلاً، أبرزهم (بلاتينيوم ستار) لجودلفين، بقيادة الفارس أوسين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، (لازولي) لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، (ايكوورث) لجودلفين، بقيادة الفارس جون لي وإشراف المدرب ماكريري، إلى جانب (جماهيري) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و(دريم شوت) لسعيد بن منانة، بقيادة الفارس أندريه اتزيني وإشراف المدرب جيمس تاتي.

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني (جودلفين لايف تايم كير أوسو شارب ستيكس) لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، 9 خيول، أبرزها (فاينال سونغ) لجودلفين، بقيادة الفارس أوسين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، (وجدان) لمحمد سعيد الشحي، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، (فيفدلي) للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، بقيادة كيران شومارك، وإشراف المدرب شارلس هيلز.

الشوط الثالث

ويتنافس في الشوط الثالث (جودلفين ستد ستيبل ستاف أواردس شالانج ستيكس) لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، 5 خيول، من أبرزها (مستشري) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، (شاين سو برايت) بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب اندرو بالدينغ، (أوه ذيس إذ إس) بقيادة الفارس أندريه اتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الرابع

ويشهد الشوط الرابع الرئيس لمسافة الميل للفئة الأولى، والمخصص للمهرات، مشاركة 9 مهرات، ومن أبرزها (كوين دينيريز) لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب روجر فاريان، (باورفل بريز) للدكتور علي رضا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر، (كواد بيريلا تيرال) للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، بقيادة الفارس جيسون واتسون وإشراف المدرب روجر شارلتون، (لاف) لمالكها مايكل تابور، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدين اوبراين.

الشوط الخامس

ويتنافس في الشوط الخامس (أولد راولي كب هانديكاب) لمسافة 2400 متر، بمشاركة 19 خيلاً، أبرزها (كونتري) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، (عبارتي) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، (كيب كافالي) للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس سليفستر دي سوزا وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، (سنجاري) لمحمد جابر، بقيادة الفارس أوسين ميرفي وإشراف المدرب وليام هاجس، (ذا تريدر) لعلي سعيد بالحب، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، (باور أوف ستيتس) للدكتور علي رضا، بقيادة الفارس جيمي كوين وإشراف المدرب هوغو بالمر.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس (جودلفين أندر ستارتر فيلليز ستيكس)، والمخصص للمهرات المبتدئة لمسافة 1400 متر، مشاركة 17 مهرة، تتقدمها (بيوتي ستون) لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، (إيكوس لاف) لجودلفين، بقيادة الفارس نيكي ماكاي وإشراف المدرب جون غوسدن، (سبرينغ أوف لاف) لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، (ميك إت رين) للشيخ المر آل مكتوم، بقيادة الفارس سليفستر دي سوزا وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

الشوط الختامي

يشهد الشوط السابع الختامي (دارلي برايد ستيكس) لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة للمهرات والأفراس، مشاركة 8 مهرات، من أبرزها (فاني لوغان) لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، (تمنية) للأمير عبد الله فيصل آل سعود، بقيادة أوسين ميرفي وإشراف المدرب اندريه فابر، (سمبلي بيوتفل) بقيادة ريان مور وإشراف آيدين أوبراين.