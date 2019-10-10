«دولي الفروسية» يدعم الملاك والمربين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت في العاصمة الفرنسية، باريس أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، التي أقيمت على مدار 3 أيام، بمشاركة 65 عضواً يمثلون 26 دولة، وترأس الاجتماعات فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي، حيث شهدت مناقشة مراحل الخطط التطويرية والاستراتيجية المعتمدة للاتحاد ودورها في دعم رفع مستوى سباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع دول العالم من ناحية التصنيف، كما تم اعتماد انضمام جنوب أفريقيا ورومانيا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، نتيجة للقاعدة الجيدة التي تتمتع بها الدولتان واهتمامهما برعاية الخيل العربي وتشجيعهما للملاك والمربين، كما استعرضت الاجتماعات أجندة سباقات الخيول العربية التي تقام في مضامير الدول الأعضاء للاتحاد الدولي للموسم القادم ومناقشة أهم الخطوات الداعمة لتلك السباقات، فيما اطلعت الجمعية العمومية على أهم التحديات التي تواجه اتحادات الخيل العربية بعدد من الدول، وقامت أثناء الاجتماعات بتقديم الحلول اللازمة والمناسبة التي تخدم الملاك والمربين ومستوى السباقات والتصنيف.

دعم منصور بن زايد

ورفع الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة «افهار» في ختام اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل والارتقاء بمستوى سباقات الخيول العربية وتعزيز حضورها في مشهد مهرجانات وسباقات الخيل العالمية، معبرين عن امتنانهم وخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وإسهاماتها الكبيرة لدعم الدول المنتجة والملاك والمربين وحرصهم على تطوير سباقات الخيل العربي بكافة دول العالم.

نقلة نوعية

واستعرضت الاجتماعات مراحل التطور الكبيرة التي شهدها الاتحاد في ظل القيادة الإماراتية منذ تولي فيصل الرحماني لرئاسة الاتحاد في 30 سبتمبر 2017، والتي شهدت تحقيق نقلة نوعية وانعطافة تاريخية في مسيرة الاتحاد وكان من بينها، عودة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا بعد انقطاع وغياب دام لفترة طويلة، بجانب استعادة المملكة العربية السعودية مكانتها في أجندة سباقات الخيل العربية الدولية، وزيادة عدد سباقات الخيل العربية في إيطاليا، ما كان له الأثر الكبير في استقطاب ملاك جدد بجانب استئناف سباقات الخيل العربية في روسيا وفق المعايير الحديثة المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى ذلك تكوين وتصميم قاعدة بيانات جديدة لسباقات الخيل العربية، بما يتناسب مع سباقات الخيل العالمية.

منصة إلكترونية

وأعلن الاتحاد الدولي عن تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للاتحاد والتي تضم قاعدة بيانات ومعلومات لـ30 سنة حول اتحادات وسباقات الخيول العربية، فكان لهذا الإعلان الصدى الواسع والأثر الكبير في عمليات التطوير المستمرة التي شهدت قفزات نوعية بقيادة إماراتية، كما تساهم المنصة الجديدة في تحقيق عمليات الربط الإلكتروني وتسهيل عملية التواصل بين جميع الدول المنضوية تحت مظلة «افهار»، وتساهم أيضاً في دعم توثيق منظومة السباقات والسلالات والملاك والمربين وكافة خطط اتحادات الخيل العربية بمختلف دول الأعضاء، كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من المحاور المهمة والداعمة للحفاظ على نهضة الخيل العربية التي تعاصرها في الوقت الراهن.

تجسيد رؤية

وتوجه فيصل الرحماني، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لرعايته الدائمة ودعمه المستمر ورؤيته الثاقبة التي تقود مسيرة الخيل العربي لأعلى المراتب العالمية، بما يعزز مكانة الإمارات الراسخة بطليعة دول العالم وحرصها على تطوير سباقات الخيل العربي، وقال: حرصت منذ بداية الدورة الانتخابية على تجسيد توجيهات سموه وعكس النموذج الإماراتي في القيادة والإدارة وخدمة جميع الدول الأعضاء وأسرة الخيل العربية من ملاك ومربين والعمل على تقديم المبادرات الجديدة والهادفة لتحقيق انعطافة مهمة في مسيرة الاتحاد وانعكاسها على تطور السباقات.

وأضاف: بحثنا خلال اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي المحاور الداعمة لمواصلة خطط تحقيق التنمية والتقدم في المنظومة الإدارية والسباقات والتسجيل والتصنيف، وحرصنا أيضاً على مواجهة التحديات بالحلول الفاعلة والخطوات المهمة التي تؤمن النجاح للجميع.

مرحلة مهمة

وتابع: نفخر بالوصول لهذه المرحلة المهمة على صعيد وحدة الأسرة الدولية والعمل وفق مبادرات نموذجية وخطط واضحة ، فاستطعنا في ظل فترة زمنية قياسية تحقيق الكثير من المكاسب وقمنا بإنجاز قاعدة بيانات لـ30 سنة وإعادة تصميمها وعرضها بالمنصة الإلكترونية للاتحاد، بجانب استعادة سباقات الخيل العربي حضورها في المملكة العربية السعودية وألمانيا ورفع عدد السباقات في إيطاليا وروسيا.

وأكمل: نلمس سعادة كبيرة من قبل اتحادات الدول الأعضاء بالمكانة التي وصل إليها الاتحاد وهذا الأمر يمثل لنا دافعاً مهماً لرفد الساحة الدولية بمزيد والمبادرات.

لقاء

التقى فيصل الرحماني خلال حضوره مهرجان قوس النصر في مضمار لونج شامب، الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودي المشرف على تنظيم كأس السعودية للخيول، الحدث العالمي المرتقب في فبراير المقبل، والمشرف العام على مهرجان الخالدية العالمي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة ودعم مسيرة سباقات الخيل العربية.





حقائق وإنجازات

- 30 سبتمبر 2017 فوز فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» بـ21 صوتاً.

- استحداث لجان لمكاتب تسجيل وتصنيف الخيل العربي

- تطوير نظام الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء

- إعداد قاعدة بيانات لسباقات الخيول العربية الأصيلة لتخدم الملاك والمربين وكل المهتمين بالسباقات.

- دعم صغار المربين والمنتجين وإنشاء بنك للقاحات الخيول.

- عودة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا بعد انقطاع وغياب دام لفترة طويلة

- استعادة المملكة العربية السعودية مكانتها في أجندة سباقات الخيل العربية الدولية.

- زيادة عدد سباقات الخيل العربية في إيطاليا

- استئناف سباقات الخيل العربية في روسيا

- تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للاتحاد والتي تضم بيانات ومعلومات 30 سنة