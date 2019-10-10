ذكريات من إنجازات طيران الإمارات

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا

يهل يوم 11 الجاري بمناسبة انطلاقة يوم دبي بمضمار نيوماركت العريق، وهذه الإطلالة تعود بي إلى مناسبة انطلاقة سباق دبي شامبيون ستيكس برعاية طيران الإمارات بمضمار نيوماركت في أكتوبر من عام 1989.

وكان لي شرف حضور وتغطية هذه المناسبة بدعوة من طيران الإمارات التي أقامت احتفالاً كبيراً على شرف إقامة السباق في عاصمة الخيل ببريطانيا.

وكان قد مضى على تأسيس الشركة 4 أعوام. وبالفعل كان الاختيار موفقاً، حيث حضر الحفل والسباق المئات من رجال المال والإعلام والعاملين في مجال الطيران، إلى جانب كبار المسؤولين من مختلف الدول.

وكانت المناسبة بالفعل تحكي بداية ارتباط طيران الإمارات الموفق مع سباقات الخيل العالمية، خاصة وأن الجمهور الإنجليزي مولع وعاشق لسباقات الخيل، فكانت هذه المناسبة التي ظلت تقام سنوياً خير ترويج للشركة التي أثبتت جدارتها بسيطرتها على مجال السفر والطيران، حيث أصبحت القبلة المفضلة للجمهور الأوروبي بمختلف فئاته، مما استدعى إقامة عدة سفريات يومية إلى مختلف المدن البريطانية.

وهذا السباق شكّل نقطة انطلاق لي لتغطية السباقات الأوروبية الكبرى في هذا المجال. وشكّل حضور «البيان» لتلك الفعالية سنوياً مصدر اهتمام للمسؤولين بالجريدة، حيث قرر رئيس التحرير خالد محمد أحمد أن أتخلى عن تغطيتي لكرة القدم العالمية، وأن ينصبّ كل اهتمامي في متابعة سباقات الخيل بمختلف تخصصاتها، نظراً لما تجده من اهتمام ومتابعة من القادة بالدولة.

وبعد انقضاء سنوات من الانطلاقة المشرّفة، تغيّر شكل السباق، حيث شهدنا في السنوات الماضية، إقامة معرض يحكي تطور الإمارات والمشاريع الضخمة التي تم تنفيذها، إلى جانب التطور الحضاري والثقافي والتقاليد ومختلف المأكولات في إمارات الدولة.

إن البصمة الواضحة التي وضعتها طيران الإمارات في مختلف المضامير الإنجليزية وارتبط بها مجتمع السباقات في مختلف المدن والمضامير الإنجليزية، عمّقت من ارتباط الشعبين الإماراتي والإنجليزي، وزادت من أواصر عرى الصداقة بين البلدين من هذا الجانب.

وحقيقة، زاد ارتباط طيران الإمارات مع السباقات العالمية، حيث قامت برعاية أرفع السباقات وأقواها مثال البريدز كب في الولايات المتحدة الأمريكية وملبورن في أستراليا، إلى جانب سباقات فرنسا وإيرلندا وهونغ كونغ واليابان، وحقيقة فقد فتح لي حضور سباقات دبي شامبيون ستيكس الباب واسعاً لمتابعة السباقات الكلاسيكية الإنجليزية في مختلف المضامير، والتي شهدت تألق خيول الإمارات وتفوّقها في مختلف السباقات الكبرى.