«والدجست» يتوّج بلقب الآرك الفرنسي

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

حقق «فيكتور لودوريم» لجودلفين إنجازاً جديداً للإسطبل الأزرق في اليوم الثاني والختامي لمهرجان «الآرك الفرنسي» الذي أقيم يوم أمس بمضمار «لونشامب» في العاصمة الفرنسية باريس، إذ ظفر بلقب «بري جان لوك لاغاردير» للخيول عمر سنتين لمسافة الميل للفئة الأولى.

وفجر «والدجست» المفاجأة بانتزاعه لقب الآرك الفرنسي لمسافة ٢٤٠٠ متر للفئة الأولى متغلبا على المرشحة الأولى للقب «اينيبل» للأمير خالد بن عبد الله.

ولم يحالف الحظ بطل أوروبا للسرعة «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس للسرعة لمسافة 1000 متر.

الشوط الأول

توجت «البيجنا» بلقب الشوط الأول بطولة «بري مارسيل بوساك دي كريتيريوم» لمسافة الميل المخصص للمهرات للفئة الأولى بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدربة مسز جون هارينجتون مسجلة زمنا قدره ١.٤١.٢٦ دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «ماريتا» بقيادة توني بيكوني وإشراف أم ديلشر سانشيز، فيما جاءت «فلايت ليدي» في المركز الثالث بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب غافين هيرنون وتلتها في المركز الرابع «بيونك ومان» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

الشوط الثاني

ظفر «فيكتور لودوريم» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «بري جان لوك لاغاردير» للخيول عمر سنتين لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر مسجلا زمنا قدره ١.٤٤.١٥ وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أليسون» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جان بيير كارفالهو، وحل ثالثا «آرموري» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أيدن أوبراين.

تنافس في الشوط ٧ خيول وكان البطل المرشح الأول للفوز محققا توقعات مرشحيه.

مفاجأة كبيرة

فجر «والدجست» المفاجأة بانتزاعه لقب الآرك الفرنسي لمسافة ٢٤٠٠ متر للفئة الأولى بمضمار «لونشامب» بالعاصمة الفرنسية باريس يوم أمس بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب أندريه فابر مسجلا زمنا قدره ٢.٣١.٩٧ دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن المرشحة الأولى «اينيبل» للأمير خالد بن عبد الله بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، وحل في المركز الثالث «سوتساس» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جيه سي روجيت.

شارك في الشوط ١٣ خيلاً من بينها «غياث» لجودلفين الذي لم يحالفه الحظ.

الشوط الخامس

نالت «فيلامارينا» لقب الشوط الخامس «بري دي لي أوبرا لونجينز» لمسافة ٢٠٠٠ متر للفئة الأولى بقيادة الفارس أوليفيه بيليه وإشراف المدرب سي لافون بارياس مسجلة زمنا قدره ٢.٩.٩ دقيقة بفارق رقبة عن «فليتنغ» لمايكل تابور بقيادة الفارس واين لوردان بإشراف المدرب إيدين أوبراين، وجاءت في المركز الثالث «ووتش مي» بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب أف أتش غرافارد.

الشوط السادس

لم يحالف الحظ المرشح الأول «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في شوط السرعة «بري دي لا باييي دي لونشامب لونجينز» لمسافة ١٠٠٠ متر للفئة الأولى، حيث حقق المفاجأة «جلاس سليبرز» بقيادة الفارس توم إيفلين وإشراف المدرب كيفيه ريان مسجلا زمنا قدره ٥٨.٤ ثانية بفارق ٣ أطوال عن الوصيف «سوبربرفكت» بقيادة الفارس دوناشا أوبراين وإشراف المدرب إيدين أوبراين وحل ثالثاً «الا سترونوت» بقيادة الفارس جاسون هارت وإشراف المدرب جون كوين.

الشوط السابع

حقق «ون ماستر» لقب الشوط الأخير لمسافة ١٤٠٠ متر للفئة الأولى بمشاركة ١٢ خيلاً، وذلك بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلا زمنا قدره 1.23.66 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «سيتي لاين» بقيادة الفارس كريستوف سيميلون وإشراف المدرب اس واتل، وحل ثالثاً «أسبيك إن كولور» بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.