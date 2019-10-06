«غياث» لجودلفين أمل الإمارات

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

تتواصل اليوم، فعاليات مهرجان «الآرك الفرنسي» المقام في مضمار «لونشامب» بفرنسا بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس سباق «الآرك الفرنسي» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، إذ يمثل الإمارات في هذا الشوط «غياث» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. ومن أبرز المنافسن «إنيبل» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، إلى جانب «ماجيكال» و«اليابان» لمايكل تابور وكلاهما بإشراف المدرب آيدين أوبراين. ويشارك في الشوط 12 خيلاً قوياً، والمفاجآت متوقعة نظراً لتقارب مستويات الخيول.

كما سيقام في ذات المضمار، سباق كأس العالم للخيول العربية بمشاركة 11 خيلاً، ويمثل الإمارات في السباق «دريان» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل.

اليوم الأول

وبالعودة إلى نتائج اليوم الأول للمهرجان، فقد توج «سكاليتي» بطلاً للشوط الأول «بري دولار» (جروب 2) لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب جيه رينير مسجلاً زمناً قدره 2.06.56 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ماونتن آنجيل» لزياد كلداري بقيادة الفارس أوليفيه بيليه وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما جاء ثالثاً المرشح الأول «لاين أوف ديوتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

ظفر «ذا ريفلينانت» لاسطبل «الأصايل» بلقب الشوط الثاني «بري دانيل وايلد نستين» (جروب 2) لمسافة الميل بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب اف إتش جرافارت مسجلاً زمناً قدره 1.43.90 دقيقة و بفارق 4 أطوال ونصف طول عن الوصيف «أولميدو» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جيه سي روجيت، فيما جاء ثالثاً «شامان» بقيادة الفارس ماكسيم غيون وإشراف المدرب سي لافون بارياس، وتلاه في المركز الرابع «امبلسيف» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

الشوط الخامس

حلت «انبهار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثالثاً في الشوط الخامس «بري دي رويالي» لمسافة 2800 متر (جروب 1) والمخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، فيما توجت «إنابورنا» بلقب السباق بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلة زمناً قدره 3.10.98 دقائق بفارق طول وربع طول عن «دوليفينا» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط السادس

اقتنص «مون لايت سبيرت» لجودلفين وصافة الشوط السادس «بري شانديني» لمسافة 3000 متر (جروب 2) بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما توج بلقب السباق «تكنيكل» بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب مارتن ميد مسجلاً زمناً قدره 3.19.86 دقائق وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف.

وحل في المركز الثالث «إسكندرهون» بقيادة الفارس فرانك بانكوشي، وإشراف المدرب آي أندالتسيف.

الشوط السابع

حل «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في المركز الثالث في الشوط السابع «بري دوكادران» لمسافة 4000 متر (جروب 1) بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما توج باللقب «هولد ذا سجرين» بقيادة الفارس توني بيكون وإشراف المدرب بي أدوان مسجلاً زمناً قدره 4.41.83 دقائق وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «كول ذا ويند» بقيادة الفارس أوريليان ميتر، وإشراف المدرب أف هيد.