مهرجان «الآرك الفرنسي» ينطلق اليوم

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية اليوم نحو مضمار «لونشامب» بفرنسا إذ ستنطلق فعاليات اليوم الأول لمهرجان «الآرك الفرنسي» بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وستكون الانطلاقة مع الشوط الأول «بري دولار» (جروب 2) لمسافة 2000 متر بمشاركة 6 خيول قوية وأبرزها «لاين أوف ديوتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ماونت آنجيل» لزياد كلداري بقيادة الفارس أوليفيه بيليه وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني «بري دانيل وايلد نستين» (جروب 2) لمسافة الميل مشاركة 5 خيول ومن أبرزها «امبلسيف» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

ويشارك في الشوط الثالث «بري دي رويالي» لمسافة 2800 متر (جروب 1) المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، بمشاركة 9 مهرات، وأبرزها «موسيس اميكا» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب اندريه فابر، و«انبهار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن.

الشوط الرابع

ويعد الشوط الرابع من بين أبرز الأشواط لمسافة 3000 متر (جروب 2) ويتنافس خلاله 10 خيول قوية ومن أبرزها «مون لايت سبيرت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون.

ويعد الشوط الخامس «بري دوكادران» من بين أقوى الأشواط لمسافة 4000 متر (جروب 1) بمشاركة 10 خيول، وأبرزها «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب مارك جونستون.