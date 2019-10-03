«بست سوليوشن».. نجم جودلفين يعتزل

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن فريق جودلفين اعتزال الخيل «بست سوليوشن» السباقات، وهو المنافس الدولي الفائز عدة مرات في الفئة الأولى، عقب مسيرة مميزة امتدت 4 مواسم، سجل فيها البطل 9 انتصارات، 3 منها في المستوى الأعلى.

«بست سوليوشن» منحنا لحظات رائعة عبر انتصاراته في الفئة 1 في ألمانيا وأستراليا العام الماضي.كان حصاناً مميزاً ومثّل جودلفين خير تمثيل في جميع أنحاء العالم، سنفتقده كثير، لكننا نأمل تدريب عدد من أبنائه وبناته في المستقبل».. بهذه الكلمات ودع المدرب سعيد بن سرور الخيل المتألق «بست سوليوشن».

و كسب «بست سوليوشن» سباق الفئة 3 أوتم ستيكس في عمر سنتين، وأمضى موسماً رائعاً العام الماضي سجل فيه انتصاراً عريضاً في مضمار ميدان بدبي، قبل عودته إلى نيوماركت حيث فاز بسباق ج2 برنسيس أوف ويلز ستيكس.

عقب ذلك سجل «بست سوليوشن» ثلاثة انتصارات متتالية في مستوى الفئة 1 تشمل غروسر برايز فون برلين، ثم أتبعه بسباق غروسر فون بادن بعد أسبوعين. وسافر بعدها إلى أستراليا حيث أصبح ثاني حصان يحرز لقب السباق المرموق كولفيلد كب لجودلفين.