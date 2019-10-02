«الفروسية» ينظم دورات تثقيفية في قوانين رياضة القدرة والتحمّل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الفروسية والسباق أمس، دورات للمدربين والفرسان في قواعد وقوانين رياضة القدرة والتحمل ضمن برنامج اتحاد الإمارات للفروسية والسباق التعليمي السنوي والذي تم بالتعاون مع نادي تراث الإمارات وقرية بو ذيب الدولية للقدرة، كما تهدف الدورة إلى نشر ثقافة الفروسية والتحديث الدائم للقواعد واللوائح التي تنظم رياضة القدرة والتحمل لإعداد الحضور من المدربين والفرسان للموسم الرياضي القادم وتعريفهم بالقوانين الرياضية الجديدة، كما استعرضت الدورة التي أصبحت دائمة في بداية كل موسم رياضي، القوانين الجديدة الخاصة بصحة وسلامة الخيل، كما تناولت تعزيز الرياضة والمساهمة في تطورها، بما يشمل الاتساق مع التطور الكبير والسريع للرياضة الأسرع تطوراً في العالم والذي تقوده دولة الإمارات، والحفاظ على التقدم الملحوظ والزيادة الكبيرة في أعداد السباقات والخيول والفرسان كل عام، كما شارك في الدورات هذا العام عدد من المدربين والفرسان الوطنيين إضافة إلى عدد من المدربين والفرسان من عدة دول أوروبية.

وعبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد عن سعادته باستمرار مثل هذه الدورات والندوات التثقيفية بما يساهم في التواصل الكامل بين الاتحاد والمدربين والفرسان في رياضة القدرة والتحمل، كما أكد أن استمرار مثل هذه الاجتماعات التثقيفية يأتي كضرورة حالية وخاصة مع التحديث الأخير لقوانين القدرة والتحمل التي أقرها الاتحاد الدولي.