«بن بطل» لجودلفين يتوّج بطلاً في نيوماركت

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

توج «بن بطل» لجودلفين بطلاً لشوط «شادويل جويل ستيكس» بمضمار نيوماركت في بريطانيا يوم أمس لمسافة الميل (جروب 2) وذلك بقيادة الفارس أويسن ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.35.60 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «كينغ أوف كوميدي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، فيما جاء «زاكي» لمالكه أحمد العتيبي في المركز الثالث بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، تلاه في المركز الرابع «يو أيه إي جويل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس اندريه اتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان.

ومن جانب آخر، حققت «داهية» لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الفوز في نفس المضمار بسباق «شادويل روكفيل ستيكس» لمسافة 1400 متر (جروب 2) والمخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب روجر فاريان.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين الشقيقة عن بالغ سعادته بتحقيق المهرة «داهية» المركز الأول.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن حصول المهرة «داهية» على المركز الأول يؤكد مكانة المملكة في المهرجانات العالمية التي تشهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين المشاركين، مبيناً سموه أن هذا الإنجاز يعطينا الحافز الكبير لمواصلة تحقيق الإنجازات التي تؤكد دائماً ما تتمتع به هذه الرياضة في المملكة وتنعكس على المشاركات الخارجية والتي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في الفترة الماضية.

وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود المدرب روجر فاريان والفارس وليام بويك في المهرجان وإعداد المهرة بأفضل صورة حتى تحقيق المركز الأول بكل جدارة واستحقاق.