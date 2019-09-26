تألّق خيول طحنون ومنصور بن زايد في مضمار بوردو الفرنسي

المصدر: بوردو - البيان الرياضي

واصلت خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وخيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها في فرنسا، خلال سباقي بطولة البريدرز كب الفرنسي للسرعة، وكأس الوثبة ستاليونز، واللذين أقيما أول من أمس ، بمضمار بوردو الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتقام سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز المحلية والعالمية، ضمن استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وبشعار (عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة الخيول العربية).

انتصار «الشموس»

وسطعت «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بقيادة جوليان اوج، لتستعيد نغمة الانتصارات في سباق (البريدرز كب) للسرعة للفئة الثانية الذي أقيم لمسافة 1400م، والبالغ جائزته 45 ألف يورو، وانطلقت «الشموس» البالغة من العمر 5 سنوات، إلى الصدارة اعتباراً من عمق المستقيم، لتتفوق في نهاية الأمر بفارق 3.5 أطوال عن الجواد «بيلزام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فيما جاء في المركز الثالث «امجز دي بيبول» لمارسيل ميزي.

تتويج «بلقيس»

واستعادت الفرس «بلقيس»، من خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، توازنها وتألقها، لتعود إلى منصات التتويج، حين حلقت بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيدجاري) لمسافة 1900م، البالغ جائزته 15 ألف يورو، وشاركت فيه 13 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية الأصيلة سن أربع سنوات فما فوق، وحقق عدد منها انتصارات متميزة في العديد من السباقات الكبرى، وكان سباق بوردو، الجولة الختامية من سلسلة سباقات الوثبة التي تقام على الساحة الفرنسية، وجاء السباق منذ البداية لصالح بلقيس، والتي قادها انتوني كراستوس، ويتبعها «نو اند نو الموري» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وظل السباق ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، وفي عمق المستقيم، طلب الفارس فرانسوا بيرترا من «بلقيس» الانطلاق، وبالفعل استجابت الفرس المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «اليفة»، على الفور، وزادت من سرعتها تدريجياً حتى الوصول إلى خط النهاية ببراعة، وحل في المركز الثاني بفارق عنق عن البطلة، «بادي الشام» بقيادة جوليان كروسجين، فيما جاء في المركز الثالث «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بقيادة جان بيرنارد ايجوم.