محمد بن راشد يستقبل أبطال العالم للشباب والناشئين للقدرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مكانة دولة الإمارات في مجال سباقات القدرة تتعزز عاماً تلو الآخر، بفضل أبطالها الذين يضيفون بوصولهم إلى منصات التتويج في المحافل الدولية مزيداً من الإنجازات التي ترسّخ اسم الإمارات في سجلات الفوز والنصر، بكل ما تتمتع به من مكانة رفيعة في مجال رياضات الخيل عموماً، وأجيال واعدة من أبطال قادرين على إثبات جدارتهم واستحقاقهم الفوز ضمن أكبر المنافسات وأهمها على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لفرسان الإمارات الذين توّجوا قبل أيام ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، والتي أقيمت بمدينة "بيزا" الإيطالية في إقليم "توسكانا" لمسافة 120 كلم، وذلك ضمن المجلس الأسبوعي في قصر سموه بزعبيل.



وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمستوى المتميز الذي جاء عليه أداء فرسان الإمارات في هذا المحفل الرياضي العالمي والذي كان ثمرته الوصول إلى منصة التتويج ونيل لقب البطولة عن جدارة، مؤكداً سموه أن المستوى الرفيع الذي يظهر به فرسان الإمارات في جميع سباقات القدرة سواء ما يُقام منها على أرض الإمارات مستقطبةً مشاركة إقليمية وعالمية واسعة، أو تلك التي تُعقد منافساتها في مناطق متفرقة من العالم، يحفظ على دولة الإمارات حضورها القوي والمؤثر في سجلات الفوز.



وهنّأ صاحب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأبطال الفائزين ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لاحتفاظهم بلقب المونديال في فئتَي الفرق والفردي للسباق الذي شهد مشاركة نخبة الفرسان من 35 دولة، متمنياً سموه لهم ولجميع فرسان الإمارات مزيدا من النجاح والتوفيق، وداعياً سموه إياهم لمواصلة العمل على رفع مستوى أدائهم وتعزيز رصيدهم من الخبرات التي تمكنهم من تسجيل المزيد من الإنجازات ليبقى اسم الإمارات دائماً في القمة ولتظل المنافسة الإماراتية رقماً صعباً في سباقات القدرة حول العالم.



حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية في دبي.



وكان منتخب الإمارات قد حصد الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق ضمن بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في إيطاليا بعد أن تمكّن الفريق، المكوّن من: البطل سعيد المهيري، وشاهين المزروعي "الوصيف" وسيف المزروعي صاحب المركز الثالث، بينما أحرز الفارس فارس المنصوري المركز الرابع وتلاه في المركز الخامس الفارس سيف بالجافلة.