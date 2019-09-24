خيول الإمارات تخوض تحدي كأس الوثبة في بوردو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواجه خيول الإمارات، ممثلة في «نو اند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و«بلقيس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيدجاري)، والذي سيقام اليوم بمضمار بوردو لو بوسكات الفرنسي، لمسافة 1900م، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغة جائزته 15 ألف يورو، وتشارك فيه نخبة من الخيول العربية صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، ويعد «نو اند نو الموري» ويقوده الفارس فرانسوا زافير بيرترا، أحد المنافسين الأقوياء لنيل اللقب، حيث فاز بسباق اتحاد الإمارات للفروسية بمضمار نيوبري في العام الماضي، وحل في المركز الرابع في سباق الفئة الأولى في مشاركته الأخيرة في نيوبري، والممثل الثاني لخيول الإمارات هو «كنج مونلو» بقيادة جان بيرنارد ايجوم، حيث سبق له أن حقق الفوز بسباق بري اتينيه كامنترون وحل ثانياً في سباق الفئة الثالثة، ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، الفرس «بلقيس» بقيادة انتوني كراستوس، الفائزة في أربعة سباقات متضمنة سباقين للفئة الثانية والفئة الثالثة، كما فازت بسباق بري موناليزا لمسافة 2000 م، والفوز بسباق بري إيشا - فيرونيك بريت لمسافة 2100 م بمضمار تولوز، وسباق بري شادويل كريتريوم دو بولشيس للفئة الثانية لمسافة 1900 م بمضمار لا تست دو بوش، ويمثل الإمارات أيضاً الجواد «دوبلكس» لفيصل صديق سميع بقيادة ماكسيم فولون، وسبق له الفوز بسباق الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، بمضمار سان سباستيان الإسباني.