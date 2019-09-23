«رائق» لحمدان بن راشد يتألق في نيوبري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى المهر «رائق» الفوز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول التي اختتمت مساء أمس على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، عندما فاز بلقب شوط «فاميلي فان داي نوفيسيس ستيكس» لمسافة 1.400م - الفئة الثانية ونجح رائق بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب براين ميهان في قطع مسافة الشوط بزمن قدره 1.24.89 د، وعزز توقعات مدربه بتحقيق مزيد من الإنجازات العام المقبل.

وقامت سوق دبي الحرة برعاية خمسة من أشواط اليوم الثاني والأخير للحدث، بما في ذلك شوط «سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس» (جروب 2) لمسافة 1.200م، وفاز به المهر «بيير لابين» لمالكه الشيخ محمد عبيد آل مكتوم، بعد أن شق طريقه بقوة إلى خط النهاية بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجير فاريان، ويسير لابين على خطى أخيه غير الشقيق «هاري اينجل» الذي انتزع ذات الجائزة، جروب 2، في عام 2016، قبل أن يتصدر التصنيف الأوروبي في السنة التالية.

مشاركة

وقال المدرب روجير فاريان: «اعتقدنا أنه جواد جيد عندما فاز على مضمار هايدوك بارك، وتشكل لدينا انطباع بامتلاكنا جواداً قادراً على خوض سباق كوفنتري ستيكس، غير أنه تعرض لانتكاسة بدنية خفيفة منعته من المشاركة في أسكوت، واحتاج إلى وقت طويل للعودة إلى مستواه، ولم يصبح جاهزاً إلا قبل أسبوعين أو ثلاثة، وأنا سعيد بتحقيقه هذا الفوز».

وشهد شوط سوق دبي الحرة ليجاسي (جروب 3) لمسافة 2,200م، للخيول، فوز «ديزرت إنكاوتر» لمالكه عبدالله المنصوري، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، بعد أن سجل زمناً قدره دقيقتان و18 ثانية و34 جزءاً من الثانية.

كذلك قاد جيمي سبنسر «ميد إن إنديا» بإشراف المدرب ريتشارد إلى خط النهاية أولاً في شوط «دبي انترناشيونال ايربورت تروفي» لمسافة 1037م، ومجموع جوائزه 60.000 جنيه استرليني، وتقدم بفارق نصف طول على الجواد المخضرم «داكوتا غولد» بقيادة كونور بيسلي، وإشراف المدرب مايكل دودس.

فوز

كما حقق «كاردوك» بقيادة رايان مور وإشراف المدرب إد ولكر ثالث فوز له لهذا العام، عندما فاز بشوط «سوق دبي الحرة هانديكاب» لمسافة 2,000م، مسجلاً زمناً قدره 2.0502 د، متقدماً على أقرب منافسيه «غريت إكسامبل» و«جيبس هيل»، وفاز بالنصيب الأكبر من جائزة الشوط المالية البالغة 70,000 جنيه استرليني. وتعود سوق دبي الحرة إلى مضمار نيوبري في أبريل 2020 لرعاية سباقات الربيع «سبرينغ ترايلز» التي تستهل موسم سباقات الأرض المنبسطة في بيركشاير.

قام بتتويج الفائزين كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، إلى جانب شينيد السباعي، نائب أول الرئيس - التسويق، وبرنارد أكوينو - التسويق.