الجولة 19 من كأس الوثبة ستاليونز اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف مضمار مونتبان الفرنسي اليوم، الجولة 19 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري دو سافين» على الساحة الفرنسية، البالغ جائزته 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً، وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، ويشارك في سباق اليوم لمسافة 1600م، 11 خيلاً ناشئة، أبرزها ممثل الإمارات وشادويل «ساجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتقوده لورين ماثياس، ويتوقع أن يكون قد استفاد من المشاركة الأولى، حيث أظهر بعضاً من المستوى الجيد، ومن الخيول المنافسة على اللقب «رجاء» ممثلة الخيالة السلطانية العمانية.