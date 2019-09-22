«تبارك» لحمدان بن راشد يخطف الأضواء في نيوبري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز الجواد «تبارك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،نائب حاكم دبي وزير المالية، بشوط كأس سوق دبي الحرة ستيكس (ليستد) في اليوم الأول لسباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية التي انطلقت أمس على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، وترعى السوق الحرة تسعاً من أشواطها الـ14.

نجح تبارك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون في تكرار الفوز الذي حققه في ذات الشوط قبل عامين، حيث شق طريقه بقوة من بين ثمانية خيول مشاركة، لينهي مسافة الشوط البالغة 1,400م أولاً، وبزمن قدره 1.24.36د. وبهذا الإنجاز أكد تبارك نديته لـ«سالوت ذا سولجر» للمدرب كلايف كوكس، الذي تقدم على الأول في أحدث لقاءين بينهما، غير أن تبارك -6 سنوات- قلب الطاولة عليه في سادس أشواط اليوم الذي بلغت إجمالي جوائزه المالية 37,000 جنيه استرليني.

تسلم ريتشارد هيلز الكأس، نيابة عن سمو الشيخ حمدان، من كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وسنيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، وبرنارد أكوينو-التسويق.

وشهد شوط «أروع مفاجآت سوق دبي الحرة فيليز ستيكس» لمسافة 1,400م للمهرات بعمر سنتين، وقيمة جائزته المالية 16,500 جنيه استرليني، مشاركة العديد من الإسطبلات الشهيرة، وخاضت المنافسة سبع مهرات، اثنتان منها من الحصان الشهير فرانكل (الأب)، وهما من إسطبلات شيفيلي بارك وغودمونت فارمز على التوالي. وفازت بجائزة الشوط المهرة غوادريلاترال، بقيادة جيسون واتسون وإشراف المدرب روجر تشارلتون، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 1.24.32د.