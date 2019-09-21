معرض «الفرس» ينطلق بالمغرب في أكتوبر المقبل

المصدر: الرباط - البيان الرياضي

يعود معرض «الفرس» بالمملكة المغربية ليجدد موعده كأحد أكبر المعارض الدولية المخصصة للفروسية وصناعاتها وفنونها. المعرض ينظم في دورته الثانية عشرة وتحت رعاية الملك محمد السادس ويحمل شعار «الفرس في المنظومات البيئية المغربية»، ويقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 أكتوبر 2019، بمركز المعارض محمد السادس، ويركز المعرض خلال هذه الدورة، على علاقة الفرس بالمنظومات البيئية، إذ يُعد المغرب من البلدان الغنية بثروته الطبيعية والبشرية والبيئية ويشمل عدة منظومات بيئية حسب مميزاتها من ناحية التضاريس والمناخ أو الغطاء النباتي. وتتميز هذه المنظومات بتنوعها كالمناطق الرطبة والجافة وشبه الجافة والمنحدرات الساحلية والمرتفعات الجبلية. كما أن هذه المنظومات البيئية تضم غطاء نباتياً وثروة حيوانية متنوعة يُعد الفرس أحد أهم عناصرها.

ويواصل المعرض للعام الثاني عشر، مكانته الرائدة باعتباره مناسبة مهمة للنهوض بقطاع الفرس على المستوى الوطني والعمل على تطويره، وإبراز مختلف أدوار الحصان، كما أنه فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين.

ويتضمن برنامج المعرض، إقامة مجموعة من المسابقات، وعدد من الأنشطة المتعلقة بالفروسية الترفيهية، إلى جانب أنشطة تساهم في العمل على تشجيع المهن والمهارة المرتبطة بعالم الفروسية، ونشر الموروث الثقافي الوطني للقطاع.

وتعد الإمارات إحدى أبرز الدول العربية المشاركة في المعرض منذ سنوات، كما تعد جائزة منصور بن زايد للتصوير الضوئي إحدى أهم الفعاليات الفنية التي تجدد على عاتقها تشجيع المصورين العرب على تناول الفروسية والخيل العربي بصفة خاصة. وينتظر أن تشهد هذه الدورة، مشاركة أزيد من 700 فارس، من حوالي 40 دولة.