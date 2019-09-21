ناصر بن حمد: «فارس العرب» قاد رياضة القدرة إلى أعلى المستويات

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين الشقيقة، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة حقق نجاحات كبيرة بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، الذي يقود رياضة القدرة إلى أعلى المستويات، مشيراً سموه إلى أن هذا المهرجان العالمي أصبح ذات طابع خاص وله مكانة مرموقة على الساحة العالمية.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هناك العديد من الجياد قد شاركت في المهرجان بفارسات سبق لهن المشاركة مع الفريق الملكي في ميادين مختلفة.

وأشار سموه إلى أن المشاركة البحرينية في المهرجان جاءت طيبة من الناحية الفنية وقد تم التعرف على مستوى الجياد والفرسان قبل المشاركة في البطولات المقبلة، مشيراً سموه إلى أن الفريق الملكي سيواصل استراتيجيته في الارتقاء بمستوى الفرسان والفارسات وإشراكهم في المزيد من البطولات لاكتساب الخبرة وتحقيق التنافس في المستقبل.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة الكبيرة من قبل الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم أكبر دليل على أهمية هذا السباق وقوته على المستوى العالمي، وأن التنظيم كان رائعاً في ظل الاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» الذي يعد من أكبر الداعمين لرياضة القدرة العالمية وقدم العديد من الأفكار المتميزة التي ساهمت في الارتقاء بهذه الرياضة.

وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتنظيم المتميز لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ، مشيراً سموه إلى أن جهود اللجنة المنظمة أثمر تحقيق كامل النجاح من الناحيتين التنظيمية والفنية وهو ما يعكس القدرات التي تمتلكها اللجنة المنظمة.