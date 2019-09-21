إسماعيل محمد: «آندي» مشروع بطل وانتظروها في المشاركات المقبلة

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أكد المدرب إسماعيل محمد، أن فوز الفرس «آندي» بلقب السباق الرئيس في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعد أول إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها، وسبق لها المشاركة على نفس الأرضية كما شاركت على مستوى السباقات المحلية في الدولة في منافسات السيدات لمسافة 120 كلم، ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة قبل أن تختتم مشاركاتها الخارجية بالفوز المثير الذي تحقق في لحظات حبست فيها الأنفاس عند الكيلومتر الأخير بعد صراع مع الوصيف، ما يؤكد أنها مشروع «بطل» وخاصة أنها صغيرة في السن.

وتوجه إسماعيل محمد بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم والاهتمام لهذه الرياضة ما قاد إلى ريادة فرسان الإمارات للعالم في هذه الرياضة وحفزهم على تحقيق أفضل المشاركات في مختلف الاستحقاقات الدولية.

وأفاد إسماعيل محمد بأن الفرس «آندي» قادرة على الظهور بصورة أقوى في الفترة المقبلة بعد تقديم أوراق اعتمادها في المنافسة بإيطاليا وتفوقها على المشاركين البالغ عددهم في السباق أكثر من 250، مؤكداً أن اسطبلات MRM جاهزة للموسم المحلي.