سعيد خليفة.. فارس يتطلّع لمونديال الشباب والناشئين

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أكد الفارس سعيد خليفة سليمان، البالغ من العمر 14 عاماً، أنه يتطلع إلى المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة العالم للشباب والناشئين، حيث انطلق مشواره في عالم القدرة شهر نوفمبر الماضي عبر الالتحاق باسطبل العاصفة 2 ، مشيراً إلى أن «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد قدوته الأعلى ومصدر إلهام جميع فرسان الإمارات باعتبار سموه بطل العالم في هذه الرياضة وتحديداً في مونديال 2012 في بريطانيا، إلى جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطل العالم في 2014 بنورماندي بفرنسا.