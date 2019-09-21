الغيلاني بطلاً لمونديال الخيول الصغيرة في إيطاليا

المصدر: توسكانا - علي الظاهري

خطف الفارس سهيل علي الغيلاني لقب مونديال الخيول الصغيرة في ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، بميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وحصد فرسان الإمارات العلامة الكاملة في مهرجان إيطاليا، بعد تتويجهم أبطالاً في مونديال الشباب والناشئين بفئتي «الفردي» والفرق«في اليوم الافتتاحي الأول واحتكارهم المراكز الخمسة الأولى، إضافة إلى نيل لقب السباق الرئيسي للمهرجان، ليختتم فرساننا مشاركاتهم العالمية بتحقيق فوز ثمين في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 7 سنوات لمسافة 120 كلم.

وتوج الفارس سهيل الغيلاني بلقب المونديال ممتطياً صهوة الفرس»كاليا ديس سيغنيز«لإسطبلات M7 تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 5.08.47 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس الاسباني جيل بيرنغوير على صهوة»لابانتو دي جيادارنكوا«لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 5.08.48 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الفرنسي ميلودي توليسات على صهوة»كابيراز«، مسجلاً زمناً قدره 5.24.28 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس العماني صالح البلوشي على صهوة»كاليبسا«، مسجلاً زمناً قدره 5.24.29 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الفرنسية بويرلي على صهوة»ساديا الحورية«، مسجلة زمناً قدره 5.24.30 ساعات.

صدارة الغيلاني

تصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كلم»المحور البرتقالي«ممتطياً صهوة الفرس»كاليا ديس سيغنيز«لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.34.02 ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارس الاسباني جيل بيرنغوير على صهوة»ليبانتو«لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.37.02 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة البلجيكية لونا سشويتن على صهوة»شيمس ديس ساوفلونس«، مسجلة زمناً قدره 1.38.38 ساعة.

ولم تشهد المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 33 كلم»المحور الأزرق«، تغييرات على مستوى المراكز الثلاثة الأولى، حيث تمسك الفارس سهيل الغيلاني بالصدارة مسجلاً زمناً قدره 3.08.30 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس جيل بيرنغوير مسجلاً زمناً قدره 3.10.09 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة لونا سشويتن في زمن قدره 3.10.09 ساعات.

استمر السيناريو ذاته في المرحلة الثالثة البالغة مسافتها 27 كلم»المحور الأبيض"، وتزعم المرحلة الفارس سهيل الغيلاني مسجلاً زمناً قدره 4.18.17 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس جيل بيرنغوير بزمن قدره 4.22.37 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة لونا سشويتن مسجلة زمناً قدره 4.24.49 ساعات.

سعادة كبيرة

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية ومدير بعثة الإمارات، سعادته الكبيرة بنجاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في ايطاليا، والذي تكلل بنجاح كبير بالفوز بمونديال الشباب والناشئين والفوز في السباق الرئيسي للمهرجان إلى جانب الفوز ببطولة العالم للخيول الصغيرة رغم المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم.

وتقدم العضب بالتهنئة والشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة نجاح مشاركة فرسان الإمارات على المستوى الخارجي، مؤكداً أن دعم وتوجيهات سموهما وراء مشاركة أبناء الإمارات المتميزة واستمرار ريادتهم العالمية.

مونديال 2022

وعن تقدم الإمارات بملف استضافة كأس العالم 2022، أكد العضب أن حظوظ الإمارات تعتبر قوية في استضافة المونديال، وتعتبر الدولة المرشح الأبرز في إقامة الحدث، مشيراً إلى أن اختيار الاتحاد الدولي للفروسية للدولة المستضيفة يخضع لمعايير واعتبارات عديدة قبل إسناد البطولة للدولة التي سيتم اختيارها.

وأشار العضب إلى أن 3 دول تقدمت بطلب استضافة بطولة 2022، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية إيطاليا، موضحاً أن حسم ملف استضافة البطولة سيتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في اجتماع الجمعية العمومية في شهر نوفمبر المقبل.

موسم ناجح

وتطرق العضب إلى الموسم الأوروبي لرياضة القدرة الإماراتية وقال بأنه كان ناجحاً بامتياز، حيث استهله فرسان الإمارات بفوز رائع في سباق ويندسور الملكي للقدرة بالمملكة المتحدة واختتمه فرساننا باحتكار ألقاب المهرجان في إيطاليا، مشيداً بجهود جميع العاملين ضمن فرق العمل التي ساهمت في نجاح المشاركة الإماراتية قبل التحدي الكبير للموسم المقبل ستتجه الأنظار فيه إلى بطولة العالم للكبار، والتي ستقام على نفس الميدان في مدينة بيزا الإيطالية، لافتاً إلى أن جميع فرق العمل استعدت لموسم السباقات المحلي في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

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بلغ عدد الانسحابات في مونديال الخيول الصغيرة الذي أقيم أمس، 15 حالة انسحاب بسبب عدم اجتياز الفحص البيطري الذي يعقب كل مرحلة بسبب ارتفاع نبضات القلب عن الحد المسموح به «64 نبضة في الدقيقة» أو بسبب العرج «الليم»، أو بناء على رغبة الفارس في عدم استكمال السباق رأفة بالخيل.

البطل: أهدي اللقب إلى «فارس العرب»

أهدى البطل سهيل الغيلاني الفوز بالمركز الأول في بطولة العالم للخيول الصغيرة، إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مؤكداً أن سلسلة الإنجازات لرياضة القدرة بالإمارات، هي نتاج حقيقي للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة ومن أصحاب السمو الشيوخ. وأضاف البطل أن المنافسة لم تكن سهلة رغم صدارته السباق في جميع مراحله منذ الانطلاقة، وحرص على تهدئة السرعة في المرحلة الثانية للاحتفاظ بمخزون طاقة الفرس رغم ملاحقته من فرسان مملكة البحرين الشقيقة واسطبل SS، مشيراً إلى أن مشاركته مع الفرس البطلة تعد الثانية وامتطاها في المشاركة الأولى بأوستن بارك في المملكة المتحدة.