سعيد المعمري: فخور بلقب السباق الغالي

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أعرب الفارس سعيد سلطان المعمري بطل السباق الرئيس في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، عن سعادته وفخره بالفوز باللقب الغالي، وقال إن الانتصار الثمين يعد مسك ختام رائعاً لمشاركاته الخارجية، مهدياً اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأضاف المعمري إن الكأس تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وكان الفوز غاية جميع الفرسان المشاركين من الإمارات وغيرها من دول العالم الأخرى المشاركة في الحدث .