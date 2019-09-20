تتويج 5 نجوم لفرسان الإمارات أبطال العالم

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أقيمت مراسم تتويج فرسان الإمارات أبطال بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة مساء أول من أمس في ميدان سان روسور بمدينة بيزا الإيطالية.

وقام مانويل بانديرا مدير دائرة القدرة في الاتحاد الدولي للفروسية وماركو دي باولا رئيس اتحاد الفروسية الإيطالي بتتويج فرسان الإمارات الفائزين بلقب بطولتي «الفردي» و«الفرق» بحضور محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسط تصفيق حار من الجماهير الغفيرة الحاضرة، كما تم تتويج فريقي إسبانيا الفائز بالمركز الثاني والفريق الإيطالي الحائز على المركز الثالث في فئة الفرق.

وأعرب البطل سعيد المهيري عن سعادته وفخره بالفوز والمشاركة في كتابة الإنجازات باسم دولة الإمارات في البطولة العالمية، وقال إن اللقب يعتبر دافعاً وحافزاً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة لرياضة القدرة في الإمارات، مثنياً على جهود فريق العمل وجميع من ساهم في إنجاح مشاركة فريق الإمارات في البطولة.

تكاتف

وأكد شاهين المزروعي الفائز بالمركز الثاني، أن الجميع تكاتف من أجل تحقيق اللقب العالمي، وقال إن المراحل الثلاثة الأولى بدت صعبة للغاية في ظل المنافسة الشرسة من الفرق المشاركة بخلاف المرحلة الرابعة والأخيرة التي كانت أسهل نظراً لانفراد فرسان الإمارات في كوكبة الصدارة.

وعبر الفارس سيف المزروعي الفائز بالمركز الثالث، عن فرحته الكبيرة بالتتويج باللقب، وقال إن إنجاز فرسان الإمارات ورفع اسم الدولة عالياً على منصة التتويج، خير وداع بالنسبة له للمونديال نظراً لانتقاله للمشاركة في الفئات الأعلى سناً في الفترة المقبلة، مهدياً الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات كافة.

فرحة

وأبدى فارس المنصوري الحائز على المركز الرابع، فرحته الكبيرة بالتتويج، وقال إن مشاركاته الخارجية تكللت بالنجاح واعتلاء منصة التتويج في نهاية الاستحقاقات الخارجية ورفع اسم الإمارات عالياً، مبيناً أنه افتتح مشاركاته الأوروبية لهذا الموسم بالفوز بالمركز الأول في إسبانيا ثم فرنسا وجاء الختام مميزاً في مونديال إيطاليا.

أكد الفارس سيف بالجافلة الفائز بالمركز الخامس، أن طريق الفوز لم يكن مفروشاً بالورود أمام فرسان الإمارات، وقال إن عوامل عدة قادت إلى الفوز العالمي أبرزها خبرة الفرسان وجودة الخيول إلى جانب العمل المشترك بين جميع الأعضاء المشاركين في فريق الإمارات، مشيراً إلى أن اعتلاء منصة تتويج بطولة العالم مسك ختام مشاركاته في الاستحقاقات الخارجية والتي حقق فيها 3 انتصارات.

إنجاز عالمي

أهدى المدرب خليفة غانم المري، الإنجاز العالمي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات كافة.

كما توجه المري بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعم سموه لإسطبل F3 وتوجيهات سموه المستمرة.

وأفاد المري أن الجميع شارك في صنع الإنجاز والفرحة من فرسان ومدربين وجميع أعضاء الطاقم الفني ، مبيناً أن الفوز في المراكز الخمسة الأولى لا يعتبر سهلاً.

وأوضح المري أن إسطبل F3 طوى صفحة المشاركات الخارجية، وينصب التركيز على التحضيرات للموسم المحلي في الفترة المقبلة، مبدياً رضاه عن النتائج والمستوى في الفترة الماضية عبر المشاركة في السباقات الرئيسية ونال نحو 4 ألقاب في الموسم الأوروبي.